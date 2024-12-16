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▲林襄親自回覆網友問題。（圖／翻攝自林襄IG）

▲黃小柔（右）在節目中控訴有2位後輩沒禮貌，網友臆測是林襄和林穎樂。（圖／小姐不熙娣 YouTube）

Vicky、黃小柔在節目《小姐不熙娣》中爆料有位，林襄也被網友點名就是那位流量女星，雖然第一時間經紀公司就發表聲明，表示林襄「未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題」，但事件越演越烈，有人說林襄自己對號入座，拚命澄清，林襄也不忍在IG回嗆網友，「我沒有對號入座。」對於Vicky和黃小柔的爆料，兩邊的支持者隔空交戰，有人在林襄的IG發文底下留言，「自己對號入座也是沒辦法，對方又沒說是誰，自己拚命在澄清，不是很可笑。」林襄也不忍回擊，「對於網友的留言，林襄可以說是有問必答，有人要她講清楚，「印象中沒有」指的是，印象中沒這麼不禮貌過，還是印象中沒有跟前輩一起搭高鐵，林襄耐心回應，「我沒有跟前輩們一起搭高鐵（錄外景是搭台鐵）也未曾被提醒坐到別人的位子，還需要什麼細節嗎？」林襄也回顧那集《綜藝玩很大中》黃隊輸了，「所以我是騎30公里的腳踏車回花蓮再搭火車（？？？想問問您有看那集嗎？還是你只想相信你想相信的。」反過來，也有林襄粉絲在Vicky貼文底下留言，「如果你真的相信她，你不會出現在這裡」戰火越演越烈，真相讓人霧裡看花。