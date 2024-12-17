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▲星巴克今週二foodpanda外送滿額「現折70元」！星冰樂「第二杯半價」，門市還有耶誕尋寶驚喜「指定商品5折」，3大優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

▲星巴克耶誕尋寶驚喜「指定商品5折」優惠。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲質感咖啡廳ABG COFFEE全台第三家今台南開幕。（圖／ABG COFFEE提供）

▲ABG COFFEE進軍台南，還攜手「蜷尾家」共同開發限定輕食。（圖／ABG COFFEE提供）

星巴克咖啡3大優惠！每週二foodpanda外送滿額「現折70元」、星冰樂「第二杯半價」，門市還有耶誕尋寶驚喜「指定商品5折」優惠一次整理。質感咖啡廳ABG COFFEE全台第三家今（17）日台南開幕。使用foodpanda外送星巴克優惠多多！即日起至12月31日，每週二美食外送下訂星巴克指定專區滿額，輸入優惠碼「週二星享日」可享「現折70元」好康，限於星巴克指定分店訂購指定專區，並消費滿一定金額方可享有優惠，部分分店不適用，數量有限兌完為止。天氣太冷不想出門，同時間還有聖誕派對雙杯組優惠，飲料適用品項：「檔期飲料」薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤，「指定飲料」玫瑰蜜香紅茶那堤、馥列白、焦糖瑪奇朵。星巴克提醒大家，指定商品依各門市現貨為準，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。另外，質感咖啡廳ABG COFFEE全台第三家分店登陸南台灣，鄰近日治風格建築的台南林百貨，並攜手在地品牌「蜷尾家」共同開發限定輕食，將咖啡元素結合傳統台式麵包，今日正式開幕嚐鮮。同時推出台南店限定Tee，以鹹奶油厚片與標誌性紙杯作為設計靈感，創作全新品牌獨創角色，只在台南店才買得到。地址：台南市中西區忠義路二段 77 號電話：06-2214833時間：8am～5pm