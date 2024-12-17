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▲陳華（左）推出新歌《想和你看五月的晚霞》，MV找來「原子少年」呂植宇演情侶。（圖／鮪魚肚影音提供）

因一首《想和你看五月的晚霞》開啟知名度，一年更創下超過100場的校園演唱紀錄，事實上，陳華曾說過自己家境原本很富裕，天天吃燕窩，媽媽還會帶她去美容院洗頭，但後來因為經商失利，她也從私立學校轉到公立。陳華當初被歌手嚴爵簽下，鼓勵她寫歌、寫詞，之前她參加KKBOX比賽，嚴爵還替她彈琴，根據《鏡週刊》報導，陳華以前是千金小姐，天天吃燕窩，只不過後來家裡投資失利，媽媽如今是全職家庭主婦，而她也一肩扛起家計。剛出道時，也經歷過沒錢的日子，現在終於好過一些，「校園女王」的稱號不是浪得虛名，陳華曾年入百萬，她也坦承目前荷包有稍微滿一點。過去一開口唱歌就被罵，如今陳華靠好歌喉撐起家計，現在媽媽也成為她的粉絲，成為她強力的後盾。上個月，陳華舉辦新專輯《在極度愛你的日子裡》發片記者會，當時她才被拍到在巷弄中與一名身穿籃球褲的男性激吻並拍臀，她也大方回應感情狀況，首次，並透露新專輯的創作靈感，並表示「歌都有給男友聽」讓大家再度感受到她的直率與真誠。陳華笑說，「歌曲都有給男友聽過，他特別喜歡〈My Bad〉，認為這首歌很適合跳舞，讓我也很開心。」記者會上，嚴爵和好友林宥嘉特地到場支持，林宥嘉還為她獻花助陣。當被問及專輯名稱是否隱含戀愛心情時？陳華表示「極度愛你的日子裡」的「你」其實象徵自己。她解釋道，專輯中的歌曲都是在愛自己、關注生活的情緒中完成，並不僅僅關於愛情，而是鼓勵大家從歌曲中自由發揮想像。