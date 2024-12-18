黃小柔和Vicky先前在節目《小姐不熙娣》爆料，2名人氣女星昔在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，宛如無視演藝圈倫理行為令人氣翻，引發大批網友瘋猜對象就是林襄及林穎樂，謠言紛飛使兩人遭到炎上，連日風波延燒，終於在今（18）日黃小柔證實爆料對象即是林襄和林穎樂，引發各界熱議，對此，網紅陳沂也發文分享看法，點出此次衝突「最大關鍵點」來自個人對於「禮貌」的界定標準本來就不同，「黃小柔和Vicky當然可以覺得後輩行為沒禮貌，但也有些人不認為，就只是世代差異而已。」
黃小柔出手指控林襄、林穎樂 陳沂發聲了
陳沂發文分析，黃小柔眼看事情鬧大第一時間不敢承認，怕被林襄粉絲大舉進攻，態度曖昧不明了幾天，後來可能想反正講不講都會被進攻，那不如說了，「其實我覺得有沒有『禮貌』每個人標準本來就不同。黃小柔和Vicky當然可以覺得後輩行為沒禮貌，但也有些人不認為，就只是世代差異而已。」陳沂一語道破點出關鍵。
雙方各說各話 陳沂戳破「最大關鍵點」
陳沂也痛批，火車搶座位事件Vicky已經對林襄和林穎樂不滿，事後仍傳文字訊息給林穎樂「很高興認識妳」，讓她幾乎對演藝圈前輩的信任瓦解，「還好前輩們都討厭我，那我就放心沒禮貌下去了。」而陳沂也推測當下衝突發生情景，「我覺得是製作單位買某區車票，隨意發，只是為了進站，上車大家隨便坐，無所謂搶座位。」
事實上，黃小柔稍早發文點名林襄和林穎樂其中一位無禮，「這位乘客直接舉起手上的車票，從頭到尾沒有抬頭面對，直接叫Vicky姐去坐她的座位。」強調自己句句屬實；而Vicky則由經紀人代回應，「我覺得可能對方覺得是合理的，也許林襄覺得自己已經夠禮貌了，所以我覺得是個人對禮貌認知的不同。」對於種種指控回應，林襄及林穎樂尚未給出答覆。
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陳沂發文分析，黃小柔眼看事情鬧大第一時間不敢承認，怕被林襄粉絲大舉進攻，態度曖昧不明了幾天，後來可能想反正講不講都會被進攻，那不如說了，「其實我覺得有沒有『禮貌』每個人標準本來就不同。黃小柔和Vicky當然可以覺得後輩行為沒禮貌，但也有些人不認為，就只是世代差異而已。」陳沂一語道破點出關鍵。
雙方各說各話 陳沂戳破「最大關鍵點」
陳沂也痛批，火車搶座位事件Vicky已經對林襄和林穎樂不滿，事後仍傳文字訊息給林穎樂「很高興認識妳」，讓她幾乎對演藝圈前輩的信任瓦解，「還好前輩們都討厭我，那我就放心沒禮貌下去了。」而陳沂也推測當下衝突發生情景，「我覺得是製作單位買某區車票，隨意發，只是為了進站，上車大家隨便坐，無所謂搶座位。」
事實上，黃小柔稍早發文點名林襄和林穎樂其中一位無禮，「這位乘客直接舉起手上的車票，從頭到尾沒有抬頭面對，直接叫Vicky姐去坐她的座位。」強調自己句句屬實；而Vicky則由經紀人代回應，「我覺得可能對方覺得是合理的，也許林襄覺得自己已經夠禮貌了，所以我覺得是個人對禮貌認知的不同。」對於種種指控回應，林襄及林穎樂尚未給出答覆。