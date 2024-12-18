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▲「圍圍爐爐」提供三種價位吃到飽，肉肉控必吃和牛放題。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「圍圍爐爐」海鮮也頗新鮮，三種價位可吃到不同等級海鮮。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「圍圍爐爐」空間寬敞還有植栽造景。（圖／記者蕭涵云攝）

▲除了可下鍋的食材，「圍圍爐爐」還供應許多現點現做料理，松露薯條、廣島炸牡蠣、海老炸蝦都很推薦。（圖／記者蕭涵云攝）

▲自助吧裡還有大院子芒果冰沙、HERSHEY’s太妃糖可可冰沙。（圖／記者蕭涵云攝）

▲圍圍爐爐有自助吧飲品及現點現做特調；想要酒類暢飲可加價399元喝到飽。（圖／記者蕭涵云攝）

▲推薦飯控開吃「XO鬍鬚張滷霸飯」、炙燒和牛松露蓋飯、炙燒星鰻紅魚子蓋飯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲民眾最愛的哈根達斯、莫凡彼冰淇淋都能無限享用。（圖／記者蕭涵云攝）

▲圍圍爐爐信義ATT店，地理位置很方便。（圖／記者蕭涵云攝）

▲圍圍爐爐三種價位、各時段價格一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

▲菜單食材多元，還另有自助吧可自由取用。（圖／記者蕭涵云攝）

▲圍圍爐爐最高等級和牛放題吃超過癮。（圖／記者蕭涵云攝）

馬辣勁敵出現了！「圍圍爐爐」和牛海鮮麻辣鍋吃到飽899元，已插旗台北信義ATT、桃園中壢，爽吃澳洲和牛、頂級草蝦、白玉干貝等超過百款食材無限量供應，搭配川蜀紅金麻辣湯、粵式胡椒豬肚燉雞湯底等，還提供松露薯條、韓式炸雞等現做料理，焙香奶茶、提拉米蘇輕乳等現做特調。全新迎接林口店開幕，12月28日至12月30日對中身分證再享「全桌85折優惠」，菜單價位一次整理。台灣人喜歡吃鍋，全新和牛海鮮麻辣鍋吃到飽又一家，瘋狂餐飲集團旗下「圍圍爐爐」鍋物會所，低調開出3家店，已插旗台北信義ATT、桃園中壢，最新迎接新北林口店開幕。主打和牛、海鮮鴛鴦鍋吃到飽，川蜀紅金麻辣湯、粵式胡椒豬肚燉雞湯、百蔬膠原雞豚湯、主廚研製特色「藥膳鍋」4種湯底，搭配百款食材無限量供應。「圍圍爐爐」分為基本、海陸、和牛三種價位放題吃到飽，最便宜799元起開吃美國Choice頂級牛腱肉、美國濕式熟成翼板牛、加拿大頂級松阪豬10款肉品，大白蝦、蛤蜊、扇貝等7款海鮮，肥腸、牛筋、牛肚3寶，鈴鈴卷、老油條、排骨酥等7款好料，鮮菇、水蓮、絲瓜、山藥等10款時蔬；最特別的是還有松露薯條、韓式炸雞、椒麻鹹酥雞等5款現點現做料理。現在還與台灣在地老字號品牌「鬍鬚張」，推出期間限定獨家「XO鬍鬚張滷霸飯」，選用鬍鬚張秘制滷肉搭配主廚特製XO干貝醬，是有別於市面上的升級口味。同時還有炙燒和牛松露蓋飯、炙燒星鰻紅魚子蓋飯等現點現做精緻小丼飯無限享用。自助吧則供應4款哈根達斯Häagen-Dazs有最新藍莓馬卡龍冰淇淋、4款莫凡彼Mövenpick冰淇淋、6款泰國明果冰棒，台灣芭樂汁、梅子醋、冬瓜茶、蜂蜜檸檬；大院子芒果冰沙、HERSHEY’s太妃糖可可冰沙等飲品都隨你吃。價格及菜色與知名馬辣頂級麻辣鍋有得拚，愛吃火鍋的民眾又多了一個新選擇。想吃好一點的和牛海鮮則推薦點選899元「海陸放題」價位，直接解鎖頂級澳洲和牛、紐西蘭特級牛舌、美國安格斯無骨牛小排、西班牙伊比利豬、頂級草蝦、東石鮮蚵、白玉干貝等菜色；還可享受現點現做蜜桃青檸百香、愛爾蘭焙香奶茶、提拉米蘇輕乳等特調暢飲。而1199元起「和牛放題」則再升級日本鹿兒島A5和牛、愛達荷州SRF極黑上選和牛、澳洲卡拉拉精品和牛，帶殼鮑魚、美國帶子干貝；還加碼廣州炸牡蠣、海老炸蝦、KIRIN無限供應。全新新北林口店開幕祭出優惠活動，12月28日至12月30日連續3天，秀出身分證，只要姓名對中「ㄌㄧㄣˊ、ㄎㄡˇ、ㄨㄟˊ、ㄌㄨˊ」任一音，即享「全桌85折優惠」。地址：台北市信義區松壽路12號5樓電話：02-2602-8818時間：週日至週四11:00-22:00（最後收客至20:00），週五至週六/例假日前夕11:00-23:00（最後收客至21:00）時間：2024年12月28日(六)開幕地址：新北市林口區仁愛路二段526號1樓電話：02-2602-8818時間：週一至週日11:00-24:00（最後收客至22:30）