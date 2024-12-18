藝人黃小柔、Vicky日前上節目爆料兩位流量女星外景時霸佔座位，無禮行徑讓兩人氣炸，引發外界臆測在影射啦啦隊女神林襄及林穎樂，儘管兩人急出面澄清否認，仍受到大量輿論抨擊，眼看事件延燒幾日，黃小柔今（18）日發文證實，「佔位的人是林襄與穎樂！」並強調句句屬實，對此林襄與林穎樂尚未出面回應，反倒演藝圈大哥「綜藝天王」吳宗憲關心此事終於發聲，《NOWnews今日新聞》記者詢問吳宗憲看法，他表示「藝人之間還是有代溝的」，一同揭露「演藝圈存在的潛規則」，並透露林襄私下為人應是「無心之過罷了」，最後表示將會致電關心雙方，盼風波早日落幕才好。
林襄佔位惹怒黃小柔、Vicky 吳宗憲談演藝圈潛規則
吳宗憲提出觀點，認為這起事件純粹是一個「前輩與後進之間的相處誤區」，並透露據他了解雙方除了在節目當中會有些微的交集之外，生活當中並沒有太多的互動，「套一句俗話說，也就是～～不熟」，也加以猜測雙方並沒有彼此的電話號碼，吳宗憲在演藝圈打滾多年，他分享經驗談，「在藝能界裡面還是有所謂的排資論輩，晚輩和前輩之間的相處，確實有一些必須要注意的『眉角』，而偏偏演藝圈卻也有『沒有誰最紅，只有誰當紅』的潛規則。」
吳宗憲曝林襄私下為人 「無心之過罷了」
不過吳宗憲也談及林襄為人，「我所知道的林襄，本來就有兩種模式，笑的時候跟不笑的時候！新紅乍紫，還沒習慣與人相處的藝術，所以，一切都是無心的！她本來就是缺根弦，而從來不是一個心機鬼！前輩的感受不好，也就是林襄的無心之過罷了！我應該打個關心電話！聽聽她們的心聲。」最後也強調藝人之間還是有代溝的，在不同的世代裡面確實經常會發生這類的事件，「小小的誤會啦！」盼雙方早日將誤會化解，風波能夠盡快落幕。
事實上，Vicky及黃小柔爆料事件延燒數日，導致林襄及林穎樂持續受到言論抨擊，稍早黃小柔也嚴正回應，「首先我們確實不是坐高鐵（因為當下只想形容事件，而不是針對個人行為，所以沒有鉅細靡遺的叙述整個事件發生而造成大家誤會，在此跟大家道歉）」，並強調句句屬實、絕無虛言，而Vicky方面則由經紀人代為回應，「也許林襄覺得自己已經夠禮貌了，所以我覺得是個人對禮貌認知的不同」，未來也不避諱與林襄與林穎樂同台，至於有沒有禮貌則是個人認知問題了。
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吳宗憲提出觀點，認為這起事件純粹是一個「前輩與後進之間的相處誤區」，並透露據他了解雙方除了在節目當中會有些微的交集之外，生活當中並沒有太多的互動，「套一句俗話說，也就是～～不熟」，也加以猜測雙方並沒有彼此的電話號碼，吳宗憲在演藝圈打滾多年，他分享經驗談，「在藝能界裡面還是有所謂的排資論輩，晚輩和前輩之間的相處，確實有一些必須要注意的『眉角』，而偏偏演藝圈卻也有『沒有誰最紅，只有誰當紅』的潛規則。」
吳宗憲曝林襄私下為人 「無心之過罷了」
不過吳宗憲也談及林襄為人，「我所知道的林襄，本來就有兩種模式，笑的時候跟不笑的時候！新紅乍紫，還沒習慣與人相處的藝術，所以，一切都是無心的！她本來就是缺根弦，而從來不是一個心機鬼！前輩的感受不好，也就是林襄的無心之過罷了！我應該打個關心電話！聽聽她們的心聲。」最後也強調藝人之間還是有代溝的，在不同的世代裡面確實經常會發生這類的事件，「小小的誤會啦！」盼雙方早日將誤會化解，風波能夠盡快落幕。
事實上，Vicky及黃小柔爆料事件延燒數日，導致林襄及林穎樂持續受到言論抨擊，稍早黃小柔也嚴正回應，「首先我們確實不是坐高鐵（因為當下只想形容事件，而不是針對個人行為，所以沒有鉅細靡遺的叙述整個事件發生而造成大家誤會，在此跟大家道歉）」，並強調句句屬實、絕無虛言，而Vicky方面則由經紀人代為回應，「也許林襄覺得自己已經夠禮貌了，所以我覺得是個人對禮貌認知的不同」，未來也不避諱與林襄與林穎樂同台，至於有沒有禮貌則是個人認知問題了。