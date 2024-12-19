南韓明星夫妻檔孫藝真、玄彬2022年結婚後生下寶貝兒子「小甜豆」，夫妻二人也陸續接拍新戲，孫藝真目前在拍攝與李秉憲主演的驚悚電影《斧頭》，玄彬11月底時曾貼心以兒子的名義送上咖啡車替孫藝真應援。近日他上節目《劉Quiz》也提到此事，玄彬坦言自己曾因工作讓孫藝真獨自帶小孩感到抱歉，如今他看到孫藝真能繼續復出拍戲，認真投入的模樣讓他感到欣慰，也想對老婆說聲：「辛苦了」，才特地送咖啡車去幫忙打氣，寵妻心聲曝光，讓粉絲全被閃瞎，甚至感動落淚。
玄彬曝光送咖啡車2用意！自爆曾對老婆感到抱歉
玄彬近日為了宣傳新電影《哈爾濱》登上劉在錫主持的訪談節目《劉Quiz》，大聊與孫藝真相處的內幕，除了分享小孩已經會叫爸爸、曾跟孫藝真因為小孩像誰爭論過之外，玄彬也被問到11月給孫藝真送咖啡車應援的故事。玄彬大方表示，他是用兒子的名字送去的：「是驚喜沒錯，因為這是結婚後妻子的第一部作品，她和非常優秀的人合作，為了幫她加油，再加上天氣冷了，才送的咖啡車」。
玄彬受訪時吐露心聲，表示結婚後因為自己先去拍了《哈爾濱》，孫藝真就擔起媽媽的責任照顧孩子，那麼熱愛演戲的她，看到自己在拍戲一定也很渴望復出工作，所以當時玄彬覺得自己對孫藝真感到抱歉。如今看到孫藝真可以進到這麼優秀的劇組，與導演朴贊郁、巨星李秉憲合作，他也很替老婆高興。
玄彬更笑著說，「這次我看到她拍作品很開心的模樣，讓我都變得幸福開心了，《哈爾濱》殺青後她感受到我的壓力，拍攝結束後她跟我說辛苦了，所以等她這次殺青，我也要對她說辛苦了」。夫妻二人互相包容彼此、感情甜蜜的模樣，讓台灣粉絲看了也被閃瞎，紛紛留言：「我看韓劇都還沒那麼感動」、「我看直播閃到哭」、「給老婆的那段話，很感人欸，真正愛一個人就是看她開心會跟著開心」。
玄彬新片本月上映！孫藝真首度合作李秉憲開拍新電影
而玄彬和全汝彬、李棟旭主演的諜戰動作電影《哈爾濱》將在12月24日平安夜於韓國上映。孫藝真與李秉憲的新電影《斧頭》還在拍攝階段，但消息曝光後早就造成轟動，除了是孫藝真產後復出的首部作品，更是孫藝真、李秉憲兩位巨星第一次合作，兩人在劇中飾演「貧賤夫妻」，為了搶奪工作機會不惜殺人，會有怎樣的演技突破讓觀眾很是期待。
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玄彬近日為了宣傳新電影《哈爾濱》登上劉在錫主持的訪談節目《劉Quiz》，大聊與孫藝真相處的內幕，除了分享小孩已經會叫爸爸、曾跟孫藝真因為小孩像誰爭論過之外，玄彬也被問到11月給孫藝真送咖啡車應援的故事。玄彬大方表示，他是用兒子的名字送去的：「是驚喜沒錯，因為這是結婚後妻子的第一部作品，她和非常優秀的人合作，為了幫她加油，再加上天氣冷了，才送的咖啡車」。
玄彬受訪時吐露心聲，表示結婚後因為自己先去拍了《哈爾濱》，孫藝真就擔起媽媽的責任照顧孩子，那麼熱愛演戲的她，看到自己在拍戲一定也很渴望復出工作，所以當時玄彬覺得自己對孫藝真感到抱歉。如今看到孫藝真可以進到這麼優秀的劇組，與導演朴贊郁、巨星李秉憲合作，他也很替老婆高興。
玄彬更笑著說，「這次我看到她拍作品很開心的模樣，讓我都變得幸福開心了，《哈爾濱》殺青後她感受到我的壓力，拍攝結束後她跟我說辛苦了，所以等她這次殺青，我也要對她說辛苦了」。夫妻二人互相包容彼此、感情甜蜜的模樣，讓台灣粉絲看了也被閃瞎，紛紛留言：「我看韓劇都還沒那麼感動」、「我看直播閃到哭」、「給老婆的那段話，很感人欸，真正愛一個人就是看她開心會跟著開心」。
玄彬新片本月上映！孫藝真首度合作李秉憲開拍新電影
而玄彬和全汝彬、李棟旭主演的諜戰動作電影《哈爾濱》將在12月24日平安夜於韓國上映。孫藝真與李秉憲的新電影《斧頭》還在拍攝階段，但消息曝光後早就造成轟動，除了是孫藝真產後復出的首部作品，更是孫藝真、李秉憲兩位巨星第一次合作，兩人在劇中飾演「貧賤夫妻」，為了搶奪工作機會不惜殺人，會有怎樣的演技突破讓觀眾很是期待。