Vicky、黃小柔在節目《小姐不熙娣》中爆料有位「流量女星」在高鐵佔位的無理之舉，吵了幾天後，黃小柔承認事主就是林襄和林穎樂，在風波延燒期間，黃小柔將臉書大頭貼換成黑白照，網紅陳沂也依舊跟進時事，在臉書分享對事件的看法，也提到Vicky明明不爽林穎樂，私下還傳訊息說「很高興認識妳們」讓她大嘆，「演藝圈前輩說喜歡我都不要相信。」
黃小柔大頭貼變黑白 和林襄搶位風向兩邊倒
黃小柔、Vicky和林襄、林穎樂4人的搶座位大戰是14日爆開，黃小柔17日將臉書大頭照換成黑白色調，而照片是她首次擔任監製以及編劇的《網紅崛起》工作照，18日她就公開佔位的人就是林襄和林穎樂。
回顧一開始，在黃小柔還沒有明確點名的時候，林襄經紀公司就搶先回應，「未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題。」經紀人莉奈也發長文說林襄曾遇過職場霸凌，是非常努力沒心機的女孩，黃小柔和Vicky的社群也被灌爆，Vicky還在網路上和兩位流量女星的粉絲吵架。
身為後輩，林穎樂當然不敢說什麼，16日她出席記者會時，分享和2位前輩私下互動，不但互相追蹤IG，Vicky私下有傳訊席給她，說「很高興認識妳們」。林穎樂確實有追蹤黃小柔和Vicky，不過黃小柔並沒有追蹤她，林襄則是和兩位前輩都沒有互相追蹤。
陳沂點破「搶位事件」超無聊 但很好炒作當危機處理教材
整起事件，網紅陳沂也依舊在臉書分享看法，她提到最可怕的是，「屈中恆老婆Vicky明明已經不爽林襄和林穎樂了，事後還傳訊息給林穎樂說很高興認識妳，還誇她們很可愛！然後轉頭再上節目爆料，所以以後演藝圈前輩說喜歡我都不要相信。」
除此之外，陳沂也點出整起事件其實就只是一件「無聊的事」，但是是挺好的話題炒作以及危機處理教材，「我猜啦，黃小柔可能是要宣傳她的網劇鬧這條。本來只是想搞個話題，沒想到網友去神出她影射的對象就是林襄。然後林襄粉絲太兇，鬧她一個措手不及，只能龜縮，眼看愈演愈烈，最後才出來承擔。」而林襄方面則是在被點名後仍當成沒這件事，危機處理有待加強。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃小柔、Vicky和林襄、林穎樂4人的搶座位大戰是14日爆開，黃小柔17日將臉書大頭照換成黑白色調，而照片是她首次擔任監製以及編劇的《網紅崛起》工作照，18日她就公開佔位的人就是林襄和林穎樂。
回顧一開始，在黃小柔還沒有明確點名的時候，林襄經紀公司就搶先回應，「未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題。」經紀人莉奈也發長文說林襄曾遇過職場霸凌，是非常努力沒心機的女孩，黃小柔和Vicky的社群也被灌爆，Vicky還在網路上和兩位流量女星的粉絲吵架。
身為後輩，林穎樂當然不敢說什麼，16日她出席記者會時，分享和2位前輩私下互動，不但互相追蹤IG，Vicky私下有傳訊席給她，說「很高興認識妳們」。林穎樂確實有追蹤黃小柔和Vicky，不過黃小柔並沒有追蹤她，林襄則是和兩位前輩都沒有互相追蹤。
陳沂點破「搶位事件」超無聊 但很好炒作當危機處理教材
整起事件，網紅陳沂也依舊在臉書分享看法，她提到最可怕的是，「屈中恆老婆Vicky明明已經不爽林襄和林穎樂了，事後還傳訊息給林穎樂說很高興認識妳，還誇她們很可愛！然後轉頭再上節目爆料，所以以後演藝圈前輩說喜歡我都不要相信。」
除此之外，陳沂也點出整起事件其實就只是一件「無聊的事」，但是是挺好的話題炒作以及危機處理教材，「我猜啦，黃小柔可能是要宣傳她的網劇鬧這條。本來只是想搞個話題，沒想到網友去神出她影射的對象就是林襄。然後林襄粉絲太兇，鬧她一個措手不及，只能龜縮，眼看愈演愈烈，最後才出來承擔。」而林襄方面則是在被點名後仍當成沒這件事，危機處理有待加強。