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▲中央銀行曾解釋鷹派與鴿派差異。（圖／中央銀行臉書）

▲FedWatch透過綜合市場對未來美國聯準會升降息的預期概率，來協助投資者掌握市場動態。（圖／CME Group芝商所網站）

美國聯準會（Fed）在台灣時間今（19）凌晨決議降息1碼，聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%，利率連3降，一般而言，降息讓向銀行借錢的成本變低，通常會帶動股市熱絡，為什麼美股4大指數卻全數大跌？《NOWnews》整理美股重挫原因、降息影響及FedWatch是什麼等重點一次看懂。雖然Fed利率決策降息1碼符合預期，但美國聯準會主席鮑爾的這席話，「未來進一步降息的門檻可能會更高」，也就是鷹派的降息，讓美國股市瞬間由漲轉成大跌。鷹派和鴿派是什麼意思？中央銀行曾說明，「鴿派」通常指傾向於採較寬鬆的貨幣政策，來支持經濟成長；而「鷹派」往往偏向支持採較緊縮的貨幣政策，來避免高通膨的危害。FedWatch是由芝加哥商品交易所(CME Group)推出的工具，主要透過綜合市場對未來美國聯準會升降息的預期概率，來協助投資者掌握市場動態。在FedWatch 工具中，可以看到當下的利率區間，並從柱狀圖判斷目前市場對於接下來會議的降息概率是多少。以下圖來看，當前利率是4.25%~4.50%，最下方表格代表過去1天、1周及1個月市場對未來降息概率的變化。目前市場對於明年1月升降息看法，有93.6%機率會維持現況，認為會降1碼的機率只有6.4%。但隨著時間愈遠，市場對於降息的機率也逐漸提高。降息讓大家向銀行借錢的成本變低、定存利率也低，因此在低利率環境下，企業通常會傾向加碼投資，付小小的貸款利息來獲取更大的營利，進而推動股價上漲。對一般投資者來說，因為錢存在銀行可獲得利息變少了，更容易轉向報酬更高的股市，有助促進股市活絡。對於房市來說，降息同樣因為低利率使貸款成本降低，房貸族利息負擔減輕，讓人想買房，不過也可能因此推高房價。