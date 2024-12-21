2024年節氣「冬至」21日降臨了，象徵冬天正式到來，是一年當中日照最短、黑夜最長的一天，俗諺「冬至烏，過年酥」，指的是冬至這天如果下雨，過年那天就會放晴，是真的嗎？《NOWnews今日新聞》整理冬至開運、湯圓吃幾顆、要拜土地公嗎等重點，一文快速搞懂。
🟡 節氣冬至代表什麼意思？日期是哪一天？
冬至是24節氣中的第22個，也是冬天的第4個節氣，此時太陽在黃道上運行至270度，是北半球一年中白天最短、黑夜最長的一天，象徵冬天正式到來。每年冬至約落在12月21日或22日。
🟡 冬至諺語有哪些？
◾冬至烏，過年酥：冬至這天如果雨的話，那麼過年那日天氣就會放晴。
◾冬至透腳日，做田人拼攏劊直：冬至晴朗，農夫忙於農事。
◾冬至圓仔呷落加一歲：冬至為古代之過年，因此有吃過冬至湯圓就算添一歲說法。
資料來源：農業部
🟡 「冬至烏，過年酥」是對的嗎？冬至下雨、過年就會放晴嗎？
氣象專家鄭明典2016年開春曾在臉書分享，指出「還記得『冬至酥、過年烏』嗎？冬至的天氣像夏天，過年預期會是典型冬季天氣，所以這一次諺語很可能正確！」
不過，氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」也在2022年開春提過此俗諺，回憶2021冬至受到雷伊颱風減弱後北上的水氣影響，全台都有下雨。然而2022年假期間，因中國南方的西風系統活躍且有東移趨勢，華南、華中、台灣都是降雨偏多的趨勢。俗諺的正確性仍需要更多數據佐證。
🟡 冬至湯圓要吃幾顆？
不少人都會問冬至這天湯圓要吃幾顆？命理專家小孟老師提醒，冬至吃湯圓一定要雙數，不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。
🟡 冬至要拜土地公嗎？
冬至拜拜要拜什麼？除了要祭拜家中祖先、地基主和祭祀神明（三界公）之外，不少人也會到家裡附近的土地公廟拜拜，祈求平安與順遂。而冬至拜拜通常會準備3碗湯圓作為供品，而湯圓顆數須為雙數。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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冬至是24節氣中的第22個，也是冬天的第4個節氣，此時太陽在黃道上運行至270度，是北半球一年中白天最短、黑夜最長的一天，象徵冬天正式到來。每年冬至約落在12月21日或22日。
🟡 冬至諺語有哪些？
◾冬至烏，過年酥：冬至這天如果雨的話，那麼過年那日天氣就會放晴。
◾冬至透腳日，做田人拼攏劊直：冬至晴朗，農夫忙於農事。
◾冬至圓仔呷落加一歲：冬至為古代之過年，因此有吃過冬至湯圓就算添一歲說法。
資料來源：農業部
🟡 「冬至烏，過年酥」是對的嗎？冬至下雨、過年就會放晴嗎？
氣象專家鄭明典2016年開春曾在臉書分享，指出「還記得『冬至酥、過年烏』嗎？冬至的天氣像夏天，過年預期會是典型冬季天氣，所以這一次諺語很可能正確！」
不過，氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」也在2022年開春提過此俗諺，回憶2021冬至受到雷伊颱風減弱後北上的水氣影響，全台都有下雨。然而2022年假期間，因中國南方的西風系統活躍且有東移趨勢，華南、華中、台灣都是降雨偏多的趨勢。俗諺的正確性仍需要更多數據佐證。
🟡 冬至湯圓要吃幾顆？
不少人都會問冬至這天湯圓要吃幾顆？命理專家小孟老師提醒，冬至吃湯圓一定要雙數，不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。
🟡 冬至要拜土地公嗎？
冬至拜拜要拜什麼？除了要祭拜家中祖先、地基主和祭祀神明（三界公）之外，不少人也會到家裡附近的土地公廟拜拜，祈求平安與順遂。而冬至拜拜通常會準備3碗湯圓作為供品，而湯圓顆數須為雙數。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。