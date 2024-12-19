全聯福利中心位在台中市大肚區的新建倉儲中心，19日下午1時許發生火警，濃煙如炸彈爆開，畫面十分駭人，數公里遠外都能看見。現場傳出多人受困，1名員工情急跳樓逃生命危。倉儲大火該如何逃生？專家揭保命關鍵，提醒千萬不要跳樓逃生，花時間找濕毛巾摀口鼻、向高樓層避難甚至躲進廁所都是「錯誤」觀念。
工廠、倉儲火警發生時該怎麼保命？消防員協會顧問林佳瑋曾在臉書提醒，勞工在工廠大火時要避免躲在「煙霧容易竄入的空間」，像是有對內氣窗、風扇或風管等區域；另外，挑選具有對外窗的避難空間，這樣才能有利於煙霧排出，以及雲梯車的救援。
林佳瑋強調，火災中最危險的不是火，而是濃煙所造成的嗆亡，罹難者的死因中，被火燒死是少數，被濃煙嗆亡居多，因此選擇能夠隔絕濃煙、對外窗戶的避難處所，是逃難時最重要的一點。
🟡 火場逃生錯誤三迷思
❌迷思1：拿濕毛巾摀口鼻，是浪費時間
原因：當在火場內最重要的就是把握時間逃生，不要浪費時間找濕毛巾，且濕毛巾並無法防止吸入濃煙及有毒氣體，此舉反而浪費寶貴的逃生時間。
❌迷思2：向上逃生，反而往濃煙最多的地方跑
原因：濃煙上升的速度是每秒3~5公尺，且濃煙往往蓄積在上面樓層，所以我們往上逃不僅無法逃離濃煙，反而有可能往濃煙最多的地方跑去。
❌迷思3：躲進廁所，無法隔絕濃煙
原因：廁所一般都是不耐高溫的塑膠材質，一旦遇到高溫馬上融化，且廁所門一般留有通風氣窗，無法隔絕濃煙，反而暴露危險。
火災發生最重要的事情是活下來，不是逃出去，以往發現有很多案例是屋主逃了出去，卻倒在了樓梯口，因為吸入了過多的濃煙，導致窒息身亡。
🟡 火場逃生正確觀念
◾把握黃金逃生時間，小火淡煙快逃，濃煙關門避難
◾向下逃生或是原樓層相對安全區避難
◾千萬不要躲進廁所
資料來源：員林消防分隊與員林義消一分隊
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林佳瑋強調，火災中最危險的不是火，而是濃煙所造成的嗆亡，罹難者的死因中，被火燒死是少數，被濃煙嗆亡居多，因此選擇能夠隔絕濃煙、對外窗戶的避難處所，是逃難時最重要的一點。
🟡 火場逃生錯誤三迷思
❌迷思1：拿濕毛巾摀口鼻，是浪費時間
原因：當在火場內最重要的就是把握時間逃生，不要浪費時間找濕毛巾，且濕毛巾並無法防止吸入濃煙及有毒氣體，此舉反而浪費寶貴的逃生時間。
❌迷思2：向上逃生，反而往濃煙最多的地方跑
原因：濃煙上升的速度是每秒3~5公尺，且濃煙往往蓄積在上面樓層，所以我們往上逃不僅無法逃離濃煙，反而有可能往濃煙最多的地方跑去。
❌迷思3：躲進廁所，無法隔絕濃煙
原因：廁所一般都是不耐高溫的塑膠材質，一旦遇到高溫馬上融化，且廁所門一般留有通風氣窗，無法隔絕濃煙，反而暴露危險。
火災發生最重要的事情是活下來，不是逃出去，以往發現有很多案例是屋主逃了出去，卻倒在了樓梯口，因為吸入了過多的濃煙，導致窒息身亡。
🟡 火場逃生正確觀念
◾把握黃金逃生時間，小火淡煙快逃，濃煙關門避難
◾向下逃生或是原樓層相對安全區避難
◾千萬不要躲進廁所
資料來源：員林消防分隊與員林義消一分隊