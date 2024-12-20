2024年節氣「冬至」21日降臨了，象徵冬天正式到來，是一年當中日照最短、黑夜最長的一天。然而，黑夜過去，黎明必至，冬至也是轉運的絕佳時機，命理老師林霖分享冬至6大開運秘法，包含準備36顆紅豆裝進紅包袋中並放在枕頭下，財運就能旺到下個冬至，一起來學，為2025乙巳年迎來滿滿好運吧。
◾開運秘法1：吃9或9倍數的湯圓
冬至這天記得要吃9（陽數極限）或其倍數的湯圓，例如：9顆、18顆。而不同顏色湯圓意涵也不一樣，白色小湯圓可提升人緣、貴人運，粉紅色小湯圓則可以增加姻緣、喜慶好事。湯圓象徵「緣」與「團圓」，吃一碗湯圓，讓好運圓滿一整年！
◾開運秘法2：座北方冥想
林霖老師建議，冬至當天，可以在家中或辦公室的「北方」位置休息、冥想或小憩，如果可以躺草皮15分鐘更是極佳，吸收北方旺氣磁場，增強體內陽氣，讓原動力滿分！
◾開運秘法3：36顆紅豆聚財庫
因為紅豆室陽氣的象徵，冬至這天可以準備36顆紅豆，放入紅包袋後置於枕頭下，直到下一個冬至，幫助穩聚財庫、催旺財運。林霖老師表示，從冬至開始，陽氣逐漸增長，正是接引財氣的最佳時機！
◾開運秘法4：到廟宇拜拜、點燈
冬至是祈福、酬謝神明的日子。可以到廟宇拜拜、點燈，祈求來年運勢平順、家宅平安，是轉運開運不可錯過的一大秘訣！
◾開運秘法5：檀香淨化除穢
選在午時，也就是上午11點到下午1點能量最強的時段，進行居家淨化。第一步是點檀香繞室一圈，再走向屋外，祛除霉運。第二步則是把粗鹽撒在居家四個角落及門口，淨化磁場、迎接新氣場，可以消除負能量，帶來滿滿好運！
◾開運秘法6：吃豬腳麵線
吃豬腳麵線象徵「踢開霉運」，為長輩添壽，也助犯太歲的生肖，包含肖龍、兔、狗、牛、羊的朋友轉運喔，年底前來一碗，象徵壞事遠離，好運滿盈，來年富足安康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
冬至這天記得要吃9（陽數極限）或其倍數的湯圓，例如：9顆、18顆。而不同顏色湯圓意涵也不一樣，白色小湯圓可提升人緣、貴人運，粉紅色小湯圓則可以增加姻緣、喜慶好事。湯圓象徵「緣」與「團圓」，吃一碗湯圓，讓好運圓滿一整年！
◾開運秘法2：座北方冥想
林霖老師建議，冬至當天，可以在家中或辦公室的「北方」位置休息、冥想或小憩，如果可以躺草皮15分鐘更是極佳，吸收北方旺氣磁場，增強體內陽氣，讓原動力滿分！
◾開運秘法3：36顆紅豆聚財庫
因為紅豆室陽氣的象徵，冬至這天可以準備36顆紅豆，放入紅包袋後置於枕頭下，直到下一個冬至，幫助穩聚財庫、催旺財運。林霖老師表示，從冬至開始，陽氣逐漸增長，正是接引財氣的最佳時機！
◾開運秘法4：到廟宇拜拜、點燈
冬至是祈福、酬謝神明的日子。可以到廟宇拜拜、點燈，祈求來年運勢平順、家宅平安，是轉運開運不可錯過的一大秘訣！
◾開運秘法5：檀香淨化除穢
選在午時，也就是上午11點到下午1點能量最強的時段，進行居家淨化。第一步是點檀香繞室一圈，再走向屋外，祛除霉運。第二步則是把粗鹽撒在居家四個角落及門口，淨化磁場、迎接新氣場，可以消除負能量，帶來滿滿好運！
◾開運秘法6：吃豬腳麵線
吃豬腳麵線象徵「踢開霉運」，為長輩添壽，也助犯太歲的生肖，包含肖龍、兔、狗、牛、羊的朋友轉運喔，年底前來一碗，象徵壞事遠離，好運滿盈，來年富足安康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。