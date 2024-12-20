入冬後氣溫直降，保暖外套需求大增，除了UNIQLO、北臉（The North Face）、迪卡儂（Decathlon）引發討論外，美式賣場好市多（Costco）也來參戰！一名會員發現好市多一款羽絨外套標竟有「隱藏折扣」，標價一件600元已經很便宜了，結果結帳一刷居然只要350元，嚇得她急叩好友團購，多買好幾件壓壓驚。不過，卻有內行人抖出便宜關鍵，在羽毛種類。
會員在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」公開社團中分享，表示北投好市多羽絨外套都在特價，當中有一款現場標價一件600元，結帳發現只要350元，笑說：「New balance 白色羽絨背心也才300，真的超級划算，先買回家給兒子試穿看看」。她當場發訊息給好友團，大家也都團了好多件。
羽絨外套一件350元？超便宜內幕全抖出
貼文在社團引發暴動，一票直呼這價格實在太誘人，「NB的300好誘人，上次買記得要破千元，與其買垃圾絨等級不如選鋪棉，薄的可以穿在夾克裡，髒了隨便洗隨便曬，毫不費心費力」。不過，也有內行人抖出便宜關鍵叉在羽毛種類，「是鴨絨不是鵝絨！壓扁了以後就不保暖了」。也有人認為殺到骨折是因為款式、顏色過時，「這顏色很阿北」、「外型買不下去」。
經查好市多一件結帳350元的羽絨外套商品型號，「今購百科」曾在10月21日分享，當時好市多售價為1099元，商品說明「90%鴨絨10%鴨毛填充，衣領與袖口拼接燈芯絨面料，洋蔥絎縫造型，按扣開合設計」，的確是鴨絨而非鵝絨。
行動力超強的會員看了貼文衝到好市多，卻發現「特價已經結束了」，貼心提醒「不要白白跑來買了喔！」表示北投店羽絨衣已經恢復原價，也就是商品現場標價的價格，沒有結帳的隱藏接近半價折扣，「還是有特價，只是沒有那麼便宜了，差兩倍」。也有住汐止的會員透露，「剛去汐止店才知道說原來是自家定價，只有北投店有那麼便宜」。
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羽絨外套一件350元？超便宜內幕全抖出
貼文在社團引發暴動，一票直呼這價格實在太誘人，「NB的300好誘人，上次買記得要破千元，與其買垃圾絨等級不如選鋪棉，薄的可以穿在夾克裡，髒了隨便洗隨便曬，毫不費心費力」。不過，也有內行人抖出便宜關鍵叉在羽毛種類，「是鴨絨不是鵝絨！壓扁了以後就不保暖了」。也有人認為殺到骨折是因為款式、顏色過時，「這顏色很阿北」、「外型買不下去」。
經查好市多一件結帳350元的羽絨外套商品型號，「今購百科」曾在10月21日分享，當時好市多售價為1099元，商品說明「90%鴨絨10%鴨毛填充，衣領與袖口拼接燈芯絨面料，洋蔥絎縫造型，按扣開合設計」，的確是鴨絨而非鵝絨。
行動力超強的會員看了貼文衝到好市多，卻發現「特價已經結束了」，貼心提醒「不要白白跑來買了喔！」表示北投店羽絨衣已經恢復原價，也就是商品現場標價的價格，沒有結帳的隱藏接近半價折扣，「還是有特價，只是沒有那麼便宜了，差兩倍」。也有住汐止的會員透露，「剛去汐止店才知道說原來是自家定價，只有北投店有那麼便宜」。