歲末年終，辛苦工作一整年，大家最期待就是尾牙了！獲利王富邦金擬祭出2000萬摸彩總獎金，中獎率估計超過7成。參加尾牙有沒有方法能提高中獎率呢？塔羅牌命理專家小孟老師分享12星座「尾牙中獎秘方」，2024是青龍年、2025是青蛇年，增強氣運的方法或幸運小物都和綠色有關，快來試試看。

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牡羊座：尾牙手機螢幕背景放綠色植物或森林照片。

金牛座：在尾牙期間多喝綠色蔬果汁。

雙子座：尾牙期間冷氣上方貼綠色色紙，代表飛龍在天。

巨蟹座：尾牙期間水龍頭綁綠線，多打開水來洗手。

▲日本飯店水龍頭能夠直接生飲的說法時常在網路上流傳，近日就有一名日本飯店女員工出面解答，其實飯店水龍頭確實可以生飲，但還是建議旅客購買礦泉水。（示意圖／取自pixabay）
▲巨蟹座朋友尾牙期間，可用綠線綁水龍頭，多打開水來洗手，增強運勢。（示意圖／取自pixabay）
獅子座：尾牙期間使用綠色碗或筷子吃飯。

處女座：尾牙期間桌腳或椅子腳綁綠色的線。

天秤座：在錢包內側貼綠紙上面畫$。

天蠍座：配戴綠幽靈水晶。

射手座：使用綠色沐浴乳罐子。

摩羯座：使用綠色色紙，做成一個紙袋，裏面放米，帶去尾牙現場。

水瓶座：尾牙期間房間掛綠色風鈴。

雙魚座：尾牙中使用綠色杯子喝水。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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