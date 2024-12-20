冬至這一天為什麼要吃湯圓？相傳因為這天日照最短、黑夜最常，吃湯圓「取圓以達陽氣」，也象徵團圓。傳統湯圓煮法要分兩個鍋子，一鍋煮湯圓、另鍋煮湯料，不過「惰性」推升進步，只要冷凍湯圓、鋁罐花生湯或紅豆湯放進碗裡，微波3到5分鐘就搞定冬至儀式感。《NOWnews》實測，湯圓一顆都沒破、超完美，後悔太晚知道，一起來學！
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網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」公開社團分享，職業婦女時間很寶貴，逛全聯發現鋁罐紅豆湯、花生湯剛好有特價，買了大小湯圓後，測試「微波爐煮湯圓」法，「利用微波爐先加熱紅豆湯，再把湯圓放進去再加熱一次就可以嚕，結果湯圓沒破，也有熟，真的快速完成紅豆湯圓」。
《NOWnews》跟著實測，發現其實不用分兩次，通通一起微波就能搞定。首先，一整罐牛奶花生倒進湯碗，丟入4顆湯圓，當然也可以放更多，只要液體有蓋過湯圓就可以。接著，整碗端進微波爐加熱3分鐘，時間結束後就完成，輕輕鬆鬆，不用顧火，不用洗鍋子，也沒有發生湯圓煮破的慘事。
由於使用微波爐功率為800W，因此微波3分鐘就OK。曾有部落客分享使用600W微波爐，加熱時間4分鐘，大家可以依照家中微波爐功率強度，彈性調整加熱時間喔。
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網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」公開社團分享，職業婦女時間很寶貴，逛全聯發現鋁罐紅豆湯、花生湯剛好有特價，買了大小湯圓後，測試「微波爐煮湯圓」法，「利用微波爐先加熱紅豆湯，再把湯圓放進去再加熱一次就可以嚕，結果湯圓沒破，也有熟，真的快速完成紅豆湯圓」。
《NOWnews》跟著實測，發現其實不用分兩次，通通一起微波就能搞定。首先，一整罐牛奶花生倒進湯碗，丟入4顆湯圓，當然也可以放更多，只要液體有蓋過湯圓就可以。接著，整碗端進微波爐加熱3分鐘，時間結束後就完成，輕輕鬆鬆，不用顧火，不用洗鍋子，也沒有發生湯圓煮破的慘事。
由於使用微波爐功率為800W，因此微波3分鐘就OK。曾有部落客分享使用600W微波爐，加熱時間4分鐘，大家可以依照家中微波爐功率強度，彈性調整加熱時間喔。