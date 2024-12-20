31歲的韓國「國民天后」IU（李知恩）自曝罹患罕見疾病「斯基特綜合症」（Skeeter syndrome），只要被蚊子叮咬，皮膚就會長腫塊、流膿，臉上甚至有部分皮膚已經壞死，連針刺都不痛。日本學者研究，若進一步誘導慢性EB病毒感染，可能轉化為惡性淋巴癌。斯基特綜合症是什麼？該怎麼治療與預防？重點一次看。
🟡 斯基特綜合症是什麼？
林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科衛教資訊指出，一般被蚊子叮咬後出現的「包」（風疹塊）在 20 分鐘內達最高峰，但如果被叮的地方在 2 到 6 小時內出現大皰性或甚至全身型反應，如血管水腫、蕁麻疹或氣喘，則應懷疑有「蚊子過敏」(mosquito allergy)。應請過敏免疫科醫師診治。
而「斯基特症候群」是蚊子叮咬後出現大面積局部炎症反應並伴隨低燒，特別易發生在 2 到 4 兒童身上，容易被診斷為蜂窩性組織炎。兩者的差異是斯基特症候群在被蚊子咬後數小時內發生，而蜂窩性組織炎則要 2 到 3天。
可由蚊子叮咬數月後，患者血清可測得對蚊蟲唾液腺抗原的特異性抗體IgE及IgG增加，來確診「斯基特症候群」。所幸此疾大致預後良好。
林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科曾收治一名 7 歲患者，夏天被蚊子咬後患部便出現嚴重潰爛、起水泡、腫脹，甚至發燒，全身淋巴結及肝脾腫大，抗生素治療都無效，後檢查確診為「蚊蟲叮咬過敏症」(Hypersensitivity to mosquito bite, 簡稱HMB)。
根據日本學者研究，HMB是因蚊蟲唾液腺抗原引發患者CD4+T淋巴球活化，進一步誘導慢性EB病毒感染之自然殺手細胞大量增殖，長此以往，甚至可能轉化為淋巴腫瘤，不可不慎。
🟡 斯基特綜合症如何治療？可以預防嗎？
急性期可以冰敷緩解搔癢感與減少紅腫發炎，嘗試局部類固醇或口服抗組胺藥。若腫脹進展快速或出現全身症狀，應迅速就醫。
斯基特症候群的患者，在夏天蚊子孳生的高峰期應盡可能留在室內，出遊更要做好防蚊準備，穿著薄長袖長褲，並使用防蚊驅蟲產品等，做好防護，避免被蚊子叮咬引發嚴重後果。
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林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科衛教資訊指出，一般被蚊子叮咬後出現的「包」（風疹塊）在 20 分鐘內達最高峰，但如果被叮的地方在 2 到 6 小時內出現大皰性或甚至全身型反應，如血管水腫、蕁麻疹或氣喘，則應懷疑有「蚊子過敏」(mosquito allergy)。應請過敏免疫科醫師診治。
而「斯基特症候群」是蚊子叮咬後出現大面積局部炎症反應並伴隨低燒，特別易發生在 2 到 4 兒童身上，容易被診斷為蜂窩性組織炎。兩者的差異是斯基特症候群在被蚊子咬後數小時內發生，而蜂窩性組織炎則要 2 到 3天。
可由蚊子叮咬數月後，患者血清可測得對蚊蟲唾液腺抗原的特異性抗體IgE及IgG增加，來確診「斯基特症候群」。所幸此疾大致預後良好。
林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科曾收治一名 7 歲患者，夏天被蚊子咬後患部便出現嚴重潰爛、起水泡、腫脹，甚至發燒，全身淋巴結及肝脾腫大，抗生素治療都無效，後檢查確診為「蚊蟲叮咬過敏症」(Hypersensitivity to mosquito bite, 簡稱HMB)。
根據日本學者研究，HMB是因蚊蟲唾液腺抗原引發患者CD4+T淋巴球活化，進一步誘導慢性EB病毒感染之自然殺手細胞大量增殖，長此以往，甚至可能轉化為淋巴腫瘤，不可不慎。
🟡 斯基特綜合症如何治療？可以預防嗎？
急性期可以冰敷緩解搔癢感與減少紅腫發炎，嘗試局部類固醇或口服抗組胺藥。若腫脹進展快速或出現全身症狀，應迅速就醫。
斯基特症候群的患者，在夏天蚊子孳生的高峰期應盡可能留在室內，出遊更要做好防蚊準備，穿著薄長袖長褲，並使用防蚊驅蟲產品等，做好防護，避免被蚊子叮咬引發嚴重後果。