藝人黃子佼疑日前涉持有2259部兒少性影像檔案，本月3日台北地院依《兒童及少年性剝削條例》一審被判處8月有期徒刑，併科10萬元罰金，可上訴，消息引發各界譁然。而其妻子孟耿如今年4月後一直保持沉默，時隔8個月，她先於12日更新社群，今（20）日晚間再度貼文，曬出1張畫作疑似洩露內心心境，引來許多粉絲關心打氣。
孟耿如二度曬畫作洩心境 粉絲湧打氣
孟耿如透過IG貼出一張照片，明顯看得出是一幅畫作，上面以絢爛粉紅色、湛藍色為背景基調，營造出既夢幻又柔和的氛圍，左下角佈滿些許好似花圈的橙色圓形圖案，下方則是露出部分紫色水晶塊狀，其後方有著一個白色形體，以一朵鮮花當作頂部，左側看似捧著一顆會發光的透明球體，整體風格透過筆畫和顏色的層次變化，呈現出繁複而簡單的衝突感，若有似無地道盡孟耿如的內心心情。
貼文一曝光，引來不少網友留言鼓勵與祝福話語：「加油」、「好美」、「想妳」、「想念玉米」等，然而不只這樣，孟耿如先前就同樣「沒打上任何內容」曬出一張畫作，可見色彩斑斕、柔和的藍綠色調為基底圖像，左下角有一個似花朵的形狀，畫中央看起來有個漂泊的形體，藉此不少粉絲認為畫作能夠詮釋孟耿如的心情，好讓她能夠沉溺其中，暫時忘卻現實生活的苦憂及煩惱。
黃子佼爆發性醜聞 孟耿如身心俱疲
事實上，先前黃子佼性醜聞事件，連帶影響到孟耿如演藝事業及身心狀況，因此推辭產後復出的第一檔戲劇《省省吧！我家富貴發》，後來她加入《我們與惡的距離》第二季拍攝，片段中能看到孟耿如含著淚水疑似為正義發聲：「只要有那麼一點點該做的理由，我們就不應該放棄」，這也是孟耿如在黃子佼爆發性醜聞後，首度公開露面的作品，遺憾地是，反觀夫妻倆的現實生活，如今黃子佼判有期徒刑8個月，孟耿如發文洩露惆悵心情，狀況讓外界相當關心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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孟耿如透過IG貼出一張照片，明顯看得出是一幅畫作，上面以絢爛粉紅色、湛藍色為背景基調，營造出既夢幻又柔和的氛圍，左下角佈滿些許好似花圈的橙色圓形圖案，下方則是露出部分紫色水晶塊狀，其後方有著一個白色形體，以一朵鮮花當作頂部，左側看似捧著一顆會發光的透明球體，整體風格透過筆畫和顏色的層次變化，呈現出繁複而簡單的衝突感，若有似無地道盡孟耿如的內心心情。
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黃子佼爆發性醜聞 孟耿如身心俱疲
事實上，先前黃子佼性醜聞事件，連帶影響到孟耿如演藝事業及身心狀況，因此推辭產後復出的第一檔戲劇《省省吧！我家富貴發》，後來她加入《我們與惡的距離》第二季拍攝，片段中能看到孟耿如含著淚水疑似為正義發聲：「只要有那麼一點點該做的理由，我們就不應該放棄」，這也是孟耿如在黃子佼爆發性醜聞後，首度公開露面的作品，遺憾地是，反觀夫妻倆的現實生活，如今黃子佼判有期徒刑8個月，孟耿如發文洩露惆悵心情，狀況讓外界相當關心。
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