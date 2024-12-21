南韓小天王G-Dragon（GD、權志龍）因與女星韓韶禧上傳相同背景照片，鬧出烏龍緋聞，但雙方經紀公司都在第一時間出面否認了。而GD即將推出屬於自己綜藝節目《GD與朋友們》（暫定），近日嘉賓名單曝光，沒有韓韶禧但赫見曾和GD組成「零錢CP」的男星鄭亨敦；兩人過去曾拿過「最佳情侶獎」，互動搞笑又真摯，這次將擦出怎樣的新火花，讓CP粉超級期待。
「零錢CP」要合體了！鄭亨敦和GD拿過最佳情侶
GD睽違7年帶著全新單曲〈POWER〉強勢回歸，除了打歌外他也攜手《無限挑戰》金牌製作人金泰浩，推出自己的綜藝節目，目前節目名稱暫定為《GD與朋友們》或譯《GD和他的好朋友》，預計在明年播出。目前嘉賓名單陸續曝光，其中最引人關注的非鄭亨敦莫屬。
鄭亨敦2013年透過節目《無限挑戰》的「無限歌謠祭」與GD結緣，兩人組成團體「亨龍敦仲」，韓文諧音近似「哥，給點零用錢吧」，兩人的逗趣互動也隨著認識加深，從一開始的兄弟情到後面逐漸歪樓，演變成「零錢CP」，在當時吸引大量粉絲關注，還曾拿下《MBC演藝大賞》「最佳情侶獎」。
GD「不願承認」的IG帳號＠8lo8lo8lowme，近期也不斷發布一些鄭亨敦的浮誇「表情包」截圖，GD還一個個將限時動態設置成精選，讓CP粉全笑翻。而GD在演藝圈中人緣極佳，因此這次受邀嘉賓也有許多意想不到的大咖藝人，根據韓媒報導，名單還包含丁海寅、金秀賢、金高銀、黃政民、曹世鎬、aespa、任時完、黃光熙，以及老隊友BIGBANG的太陽、大聲，各個都讓人期待。
《GD與朋友們》名單無韓韶禧！其實沒特別交情
而近日與GD傳出緋聞的韓韶禧則不在名單中，韓韶禧的經紀公司「9ato娛樂」在向媒體否認戀情時就表示：「關於與G-Dragon的戀愛傳聞並非事實，雙方並無特別的交情。」顯然韓韶禧不在GD朋友的行列。GD的公司「Galaxy Corporation」也強調戀愛緋聞「不是事實」，為了防止再被外界八卦，兩人接下來可能會盡量避開同框。
我是廣告 請繼續往下閱讀
GD睽違7年帶著全新單曲〈POWER〉強勢回歸，除了打歌外他也攜手《無限挑戰》金牌製作人金泰浩，推出自己的綜藝節目，目前節目名稱暫定為《GD與朋友們》或譯《GD和他的好朋友》，預計在明年播出。目前嘉賓名單陸續曝光，其中最引人關注的非鄭亨敦莫屬。
鄭亨敦2013年透過節目《無限挑戰》的「無限歌謠祭」與GD結緣，兩人組成團體「亨龍敦仲」，韓文諧音近似「哥，給點零用錢吧」，兩人的逗趣互動也隨著認識加深，從一開始的兄弟情到後面逐漸歪樓，演變成「零錢CP」，在當時吸引大量粉絲關注，還曾拿下《MBC演藝大賞》「最佳情侶獎」。
GD「不願承認」的IG帳號＠8lo8lo8lowme，近期也不斷發布一些鄭亨敦的浮誇「表情包」截圖，GD還一個個將限時動態設置成精選，讓CP粉全笑翻。而GD在演藝圈中人緣極佳，因此這次受邀嘉賓也有許多意想不到的大咖藝人，根據韓媒報導，名單還包含丁海寅、金秀賢、金高銀、黃政民、曹世鎬、aespa、任時完、黃光熙，以及老隊友BIGBANG的太陽、大聲，各個都讓人期待。
《GD與朋友們》名單無韓韶禧！其實沒特別交情
而近日與GD傳出緋聞的韓韶禧則不在名單中，韓韶禧的經紀公司「9ato娛樂」在向媒體否認戀情時就表示：「關於與G-Dragon的戀愛傳聞並非事實，雙方並無特別的交情。」顯然韓韶禧不在GD朋友的行列。GD的公司「Galaxy Corporation」也強調戀愛緋聞「不是事實」，為了防止再被外界八卦，兩人接下來可能會盡量避開同框。