韓韶禧今年3月跟柳俊烈分手，恢單8個多月，今天竟傳出她跟G-Dragon（GD、權志龍）熱戀ING，但雙方公司火速出面否認：「關於與G-Dragon的戀愛傳聞並非事實，雙方並無特別的交情。」讓粉絲們鬆了一口氣。
近日，網友挖出韓韶禧跟GD疑似「戀愛Instagram」的照片，內容包含PO出坐在同一個黑色沙發，以及分別上傳一幅相同的壁畫，交往謠言甚囂塵上，大家也根據這些線索質疑韓韶禧跟GD在交往，不過韓韶禧的經紀公司「9ato娛樂」向媒體表示：「關於與G-Dragon的戀愛傳聞並非事實，雙方並無特別的交情。」直接反駁傳聞。GD的公司「Galaxy Corporation」也火速出面否認戀愛傳聞：「不是事實。」
韓韶禧今年白色情人節（3／14）被路人目擊在夏威夷跟柳俊烈約會，2人承認戀情並交往，沒想到卻爆出韓韶禧疑似「換乘戀愛」介入柳俊烈跟前女友惠利之間，雖然後來證實是誤會，但韓韶禧看不慣柳俊烈不解釋的龜縮性格，同月底30日宣布分手，戀情僅公開2週見光死。
GD的緋聞對象向來就不少，最知名的包含水原希子、小松菜奈、李珠妍、Jennie、張員瑛等，但他近年忙於澄清吸毒醜聞並接受調查、換公司以及製作新專輯，更在年末登上MAMA舞台表演，演藝工作十分忙碌，已有一段時間未爆出戀情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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韓韶禧今年白色情人節（3／14）被路人目擊在夏威夷跟柳俊烈約會，2人承認戀情並交往，沒想到卻爆出韓韶禧疑似「換乘戀愛」介入柳俊烈跟前女友惠利之間，雖然後來證實是誤會，但韓韶禧看不慣柳俊烈不解釋的龜縮性格，同月底30日宣布分手，戀情僅公開2週見光死。
GD的緋聞對象向來就不少，最知名的包含水原希子、小松菜奈、李珠妍、Jennie、張員瑛等，但他近年忙於澄清吸毒醜聞並接受調查、換公司以及製作新專輯，更在年末登上MAMA舞台表演，演藝工作十分忙碌，已有一段時間未爆出戀情。
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