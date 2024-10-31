我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD（中）回歸樂壇，宣傳做好做滿，錄製的《劉QUIZ ON THE BLOCK》已播出。（圖／翻攝tvN）

▲《POWER》上架一小時，就打敗《APT.》登上串流平台Melon第一名。（圖／翻攝Melon）

▲GD相隔7年回歸樂壇，新歌《POWER》已上線。（圖／翻攝Melon）

韓流天團BIGBANG的隊長G-Dragon（GD、權志龍）強勢回歸，不僅上了劉在錫、曹世鎬《劉QUIZ ON THE BLOCK》的節目宣傳，還確定登上11月23日的《MAMA》頒獎典禮，而新歌《POWER》今（31）日韓國時間晚上6點上架，公開一小時就擊敗師妹BLACKPINK成員Rosé跟Bruno Mars（火星人布魯諾）的合作神曲《APT.》，MV中還被發現驚人彩蛋，疑似有7首新歌尚未公開，讓歌迷興奮尖叫。GD時隔7年推出新歌《POWER》，MV上架4小時就有330萬瀏覽，音源於南韓串流平台Melon公開1小時後，就迅速擊敗紅遍全球的Rosé神曲《APT.》，顯現韓流天王過了7年人氣未退。除了成績開紅盤，粉絲也發現《POWER》MV中有驚喜彩蛋，就是一幕「METRO MAP」上，記載著8個英文，分別為1.《HOME SWEET HOME》、2.《I BELONG TO YOU》、3.《TAKE ME》、4.《POWER》、5.《TOO BAD》、6.《보나마나》、7.《DRAMA》、8.《GYRO-DROP》，根據第4個出現「《POWER》」，歌迷推測其他7項應是新歌曲目，雖然尚未獲得官方證實，但已讓K-POP圈嗨翻天。G-Dragon綽號GD，本名「權志龍」，他在6歲就以童星歌手身分亮相，曾是「SM娛樂」的練習生，2001那年才12歲的他，改轉至「YG娛樂」旗下，國中3年級開始創作寫歌，2006年作為BIGBANG隊長身分出道，BIGBANG更是「YG娛樂」的經濟支柱，不管是創作的團體歌曲《紅霞》、《Haru Haru》、《Tonight》、《Love Song》、《FANTASTIC BABY》；還是跟T.O.P的分隊作品《HIGH HIGH》、《OH YEAH》；或是個人單曲《Heartbreaker》、《Breathe》、《Gossip man》、《Who You?》、《Black》、《ONE OF A KIND》、《Untitled,2014》等，甫推出都深受喜愛，在K-POP歷史上寫下紀錄，不少韓星過去都以GD為榜樣，BTS成員柾國就是因為看到GD的表演，萌生當歌手的想法。不過GD跟「YG娛樂」的合約已在2022年12月29日到期，去年（2023）12月，現在GD隸屬「Galaxy Corporation」。本 名：權志龍綽 號：GD生 日：1988年8月18日（36歲）緋 聞：水原希子、小松菜奈、李珠妍、Jennie、張員瑛公 司：YG娛樂（2001年～2023年）、Galaxy Corporation（2023年～）經 歷：BIGBANG、GD X TAEYANG、GD&TOP代表作：《Heartbreaker》《Breathe》《Gossip man》《Who You?》《Black》《ONE OF A KIND》《Untitled,2014》