▲GD(中)回歸樂壇,宣傳做好做滿,錄製的《劉QUIZ ON THE BLOCK》已播出。(圖/翻攝tvN)

▲《POWER》上架一小時,就打敗《APT.》登上串流平台Melon第一名。(圖/翻攝Melon)

▲GD相隔7年回歸樂壇,新歌《POWER》已上線。(圖/翻攝Melon)

韓流天團BIGBANG的隊長G-Dragon(GD、權志龍)強勢回歸,不僅上了劉在錫、曹世鎬《劉QUIZ ON THE BLOCK》的節目宣傳,還確定登上11月23日的《MAMA》頒獎典禮,而新歌《POWER》今(31)日韓國時間晚上6點上架,公開一小時就擊敗師妹BLACKPINK成員Rosé跟Bruno Mars(火星人布魯諾)的合作神曲《APT.》,MV中還被發現驚人彩蛋,疑似有7首新歌尚未公開,讓歌迷興奮尖叫。GD時隔7年推出新歌《POWER》,MV上架4小時就有330萬瀏覽,音源於南韓串流平台Melon公開1小時後,就迅速擊敗紅遍全球的Rosé神曲《APT.》,顯現韓流天王過了7年人氣未退。除了成績開紅盤,粉絲也發現《POWER》MV中有驚喜彩蛋,就是一幕「METRO MAP」上,記載著8個英文,分別為1.《HOME SWEET HOME》、2.《I BELONG TO YOU》、3.《TAKE ME》、4.《POWER》、5.《TOO BAD》、6.《보나마나》、7.《DRAMA》、8.《GYRO-DROP》,根據第4個出現「《POWER》」,歌迷推測其他7項應是新歌曲目,雖然尚未獲得官方證實,但已讓K-POP圈嗨翻天。G-Dragon綽號GD,本名「權志龍」,他在6歲就以童星歌手身分亮相,曾是「SM娛樂」的練習生,2001那年才12歲的他,改轉至「YG娛樂」旗下,國中3年級開始創作寫歌,2006年作為BIGBANG隊長身分出道,BIGBANG更是「YG娛樂」的經濟支柱,不管是創作的團體歌曲《紅霞》、《Haru Haru》、《Tonight》、《Love Song》、《FANTASTIC BABY》;還是跟T.O.P的分隊作品《HIGH HIGH》、《OH YEAH》;或是個人單曲《Heartbreaker》、《Breathe》、《Gossip man》、《Who You?》、《Black》、《ONE OF A KIND》、《Untitled,2014》等,甫推出都深受喜愛,在K-POP歷史上寫下紀錄,不少韓星過去都以GD為榜樣,BTS成員柾國就是因為看到GD的表演,萌生當歌手的想法。不過GD跟「YG娛樂」的合約已在2022年12月29日到期,去年(2023)12月,現在GD隸屬「Galaxy Corporation」。本 名:權志龍綽 號:GD生 日:1988年8月18日(36歲)緋 聞:水原希子、小松菜奈、李珠妍、Jennie、張員瑛公 司:YG娛樂(2001年~2023年)、Galaxy Corporation(2023年~)經 歷:BIGBANG、GD X TAEYANG、GD&TOP代表作:《Heartbreaker》《Breathe》《Gossip man》《Who You?》《Black》《ONE OF A KIND》《Untitled,2014》