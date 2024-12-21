今天是24節氣中的「冬至」，本島平地最低溫出現在花蓮縣光復鄉為10.7度。而新一波大陸冷氣團即將在午後南下，冬至愈晚愈冷。氣象專家林得恩透露，有部分地區會有10度以下低溫，濕冷讓高山降雪機率增加。
中央氣象署表示，今（21）迎風面的桃園以北、宜花地區及北部山區整天雲量較多，今天偶有局部降雨，其他地區及澎、金、馬雲量也偏多。白天高溫北台灣約16至18度，其他地區約21至25度。
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文，表示台灣天氣從乾冷到濕冷。他說明，新一波的冷空氣今天下午開始南下，並進一步影響到台灣的天氣，台南以北到基隆、宜蘭一帶近山空曠地區又將有攝氏10度或以下低溫發生的機會。
各地除氣溫明顯下降外，西線地區沿海空曠及離、外島地區也將有9至10級的強陣風發生，風寒效應讓冷更冷。
林得恩示警，這波大陸冷氣團來勢洶洶，評估至少要等到12/24（下週二）的白天，才會減弱並遠離；12/23（下週一），會再搭配南方水氣北抬，乾冷旋即轉為濕冷，高山結冰、下雪機率大大增加！
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林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文，表示台灣天氣從乾冷到濕冷。他說明，新一波的冷空氣今天下午開始南下，並進一步影響到台灣的天氣，台南以北到基隆、宜蘭一帶近山空曠地區又將有攝氏10度或以下低溫發生的機會。
各地除氣溫明顯下降外，西線地區沿海空曠及離、外島地區也將有9至10級的強陣風發生，風寒效應讓冷更冷。
林得恩示警，這波大陸冷氣團來勢洶洶，評估至少要等到12/24（下週二）的白天，才會減弱並遠離；12/23（下週一），會再搭配南方水氣北抬，乾冷旋即轉為濕冷，高山結冰、下雪機率大大增加！