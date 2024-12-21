計畫年後轉職嗎？高鐵、台鐵大舉徵人了，高鐵開出超過400名職缺，其中以「橋梁設計工程師」月薪最高上看8萬元、站務員起薪3.5萬；台鐵則釋出799名職缺，起薪從3.6萬到4.3萬元不等，即起至2025年1月7日報名，2月起辦理測驗。雙鐵累計上千職缺一次看，新鮮人、轉職者千萬別錯過捧「鐵」飯碗的機會。
🟡 台鐵招考 113（2024）第二次新進從業人員資訊
◾報名時間：2024 12/19-2025 /1/7
◾體測日期：2025 2/9
◾筆試時間：2025 2/23
◾口試及術科測驗日期：2025 3/30
◾報名資格：中華民國國籍，高中職畢業
◾起薪：3萬6140元-4萬3810元
◾年終：轉型國營公司，年終獎金上看4.4個月
台鐵今年元旦正式改制為國營公司，因應組織轉型及補充基層人力，台鐵公布第二波招考資訊，將招考從業人員799人，其中包含司機員100人，另備取1172人，包含司機員50人，分兩階段招募。
台鐵此波釋出職缺包括助理工程師、助理管理師，類科包含土木工程、建築工程、消防工程、機械、電機、職安管理、運務、企劃研析、材料管理、資訊、會計、事務管理及人力資源等13項，月薪為4萬3,810元。
另技術員、事務員、站務員等月薪為4萬1330元；助理技術員、助理事務員、助理站務員月薪為3萬8830元；服務員月薪為3萬6140元。
三民輔考資訊指出，台鐵改制國營公司後，不再受限於一年一度的鐵路特考，先前的鐵路特考為考選部舉辦，經錄取進用為公務人員，年終獎金最高2.5個月，但台鐵改制為國營事業後，年終獎金與其他國營事業相同，最高上看4.4個月。
🟡 高鐵開出超過400職缺 「橋梁設計工程師」月薪上看8萬元
台灣高鐵公司也開出超過400名職缺，其中高鐵沿線各車站站務員缺額30到50名，月薪3.5萬元起；電力、號誌、通訊等維修技師等月薪含津貼4.8萬元起；無經驗維修技術人員月薪也開出3.7萬到4萬不等薪資；另橋梁設計工程師月薪5.5萬到8萬元不等、建築專案工程師起薪6.5萬到7.5萬元。
高鐵已在人力資源平台提供多元的職缺工作，以號誌通訊、電力系統、建築設計、核心機電及軟硬體系統研發等人才最為急需。
此外，台灣高鐵公司也表示，因應營運增班需求、新世代列車導入及各項專案推動，如第二檢修廠工程案、車站設備建置案、核心機電系統更新案等，有持續大舉徵才需要，明年預計擴編169名，另將啟動年度校園實習生招募活動。
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◾報名時間：2024 12/19-2025 /1/7
◾體測日期：2025 2/9
◾筆試時間：2025 2/23
◾口試及術科測驗日期：2025 3/30
◾報名資格：中華民國國籍，高中職畢業
◾起薪：3萬6140元-4萬3810元
◾年終：轉型國營公司，年終獎金上看4.4個月
台鐵今年元旦正式改制為國營公司，因應組織轉型及補充基層人力，台鐵公布第二波招考資訊，將招考從業人員799人，其中包含司機員100人，另備取1172人，包含司機員50人，分兩階段招募。
台鐵此波釋出職缺包括助理工程師、助理管理師，類科包含土木工程、建築工程、消防工程、機械、電機、職安管理、運務、企劃研析、材料管理、資訊、會計、事務管理及人力資源等13項，月薪為4萬3,810元。
另技術員、事務員、站務員等月薪為4萬1330元；助理技術員、助理事務員、助理站務員月薪為3萬8830元；服務員月薪為3萬6140元。
三民輔考資訊指出，台鐵改制國營公司後，不再受限於一年一度的鐵路特考，先前的鐵路特考為考選部舉辦，經錄取進用為公務人員，年終獎金最高2.5個月，但台鐵改制為國營事業後，年終獎金與其他國營事業相同，最高上看4.4個月。
🟡 高鐵開出超過400職缺 「橋梁設計工程師」月薪上看8萬元
台灣高鐵公司也開出超過400名職缺，其中高鐵沿線各車站站務員缺額30到50名，月薪3.5萬元起；電力、號誌、通訊等維修技師等月薪含津貼4.8萬元起；無經驗維修技術人員月薪也開出3.7萬到4萬不等薪資；另橋梁設計工程師月薪5.5萬到8萬元不等、建築專案工程師起薪6.5萬到7.5萬元。
高鐵已在人力資源平台提供多元的職缺工作，以號誌通訊、電力系統、建築設計、核心機電及軟硬體系統研發等人才最為急需。
此外，台灣高鐵公司也表示，因應營運增班需求、新世代列車導入及各項專案推動，如第二檢修廠工程案、車站設備建置案、核心機電系統更新案等，有持續大舉徵才需要，明年預計擴編169名，另將啟動年度校園實習生招募活動。