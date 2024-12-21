米津玄師的2025年3月15日、16日《KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK》台北小巨蛋演唱會門票，今（21）日下午1點開始登記實名抽選，《NOWnews今日新聞》再次幫讀者整理詳細規範，驗證身分區請務必填好「姓名」、「身分證字號or護照號碼」、「國籍」，聯絡資訊則記得檢查好「姓名」、「手機號碼」、「信箱」等，6大欄位缺一不可，僅有10分鐘填寫時間，務必檢查好再送出！
演唱會登記時間、公布時間、繳費時間
米津玄師這次的演唱會票價分別為5880元、5580元、4880元、3880元、2880元、800元、身障席400元等，2場2萬張全採「實名登記抽選」，並分為2階段銷售。
⏰登記時間：2024年12月21日（六）13：00～12月23日（一）13：00
🎊結果公布：2024年12月25日（三）12：00發E-mail、簡訊通知中獎
💰結帳期間：2024年12月25日（三）12：00～12月26日（四）13：00止
🔴未收到通知「不代表沒中選」，也可登入「Ticket Plus遠大售票系統」至「我的訂單」頁面查詢
後續如果有未付款票券，會再實施無數次的「復活抽選」，「復活抽選」結束後仍有票券，統一於12月31日（星期二）中午12點在「Ticket Plus遠大售票系統」進行一般實名制售票。
演唱會登記辦法、填寫資料確認
演唱會門票「每人限定抽2張」，可以一次登記「同一場2張」，或是登記「一場各1張」，每個身分證號碼在各場次皆可「登記1次」。如是攜伴陪同，另一位同行者也須填妥以下資料。
✅驗證身分頁面請填妥：姓名、身分證字號or護照號碼（海外人士）、國籍
✅聯絡資訊頁面請填妥：姓名、手機號碼、信箱
🔴每一個證號無法重複登記
登記中選後 中獎者「注意事項」
⚠️登記抽選後，若資料輸入錯誤者，可於登記期間截止前至「Ticket Plus遠大售票系統」的「我的訂單」出席名單欄位修正資料，其餘時間一律不提供任何形式變更資料。
⚠️登記抽選結果公開後，可於「Ticket Plus遠大售票系統」的「我的訂單」頁面查詢，獲得購票資格後，需於規定時間內付款成功即完成購票，未中選者將不會另行通知。
⚠️登記訂單成立後「無法取消」，請確認張數、區域、資料後再進行登記。
⚠️若有冒用他人資料登記者，主辦單位及售票單位有權取消該登記訂單，視同放棄抽選資格。請注意保護個人資料，請勿洩露給陌生人或代購業者，以免權益受損。
更多詳細辦法可「點此」查閱。
米津玄師介紹！驚人音樂天賦「一唱就爆紅」
米津玄師高中曾是樂團成員，有創作天賦的他，在2009年以「Hachi」名義於網路發表VOCALOID（電子音樂製作語音合成軟體）並附上手繪影片的音樂作品，豈料一夕之間大爆紅，他以VOCALOID創作的歌曲已累積破億點閱；到了2010年加入音樂公司，2012年以本名「米津玄師」發專輯《diorama》出道，作品的歌詞、旋律、編曲、演唱、演奏、混音到宣傳動畫和專輯設計皆都他一手包辦，獲得Oricon唱片週間排行榜第六名，入選第五回CD店大獎，奠定歌手地位。
除了是創作歌手，米津玄師也有插畫家、映像作家等身分，是當代日本流行音樂最具代表的歌手之一，代表作包含傳唱度極高、各國藝人最愛翻唱的《Lemon》，以及《LOSER》、《灰色與青》、《打上花火》、《紅辣椒》、《Orion》、《Peace Sign》等；宮崎駿最新力作《蒼鷺與少年》的主題曲〈地球儀〉，也是由米津玄師負責創作與演唱。
出道12年首舉辦大規模巡演！2025登陸台北小巨蛋
米津玄師宣布於2025年開啟《KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK》世界巡迴演出，這是他出道以來「規模最大」的一次音樂活動，即將在日本全國舉辦16場演出，並在海外7個城市舉辦10場演出，其中台北站也是他繼2019年3月30日來台開唱後，相隔6年再度登寶島會歌迷，令粉絲無比期待。
米津玄師「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」台北場資訊
演出時間：2025年3月15日（六）17：00
2025年3月16日（日）17：00
演出地點：台北小巨蛋
票 價：5880、5580、4880、3880、2880、800、身心障礙優惠席400
登記抽選：2024年12月21日（六）13：00～2024年12月23日（一）13：00
一般販售：2024年12月31日（二）12：00
▲視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。
登記抽選：Ticket Plus遠大售票系統
一般販售：Ticket Plus遠大售票系統
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米津玄師這次的演唱會票價分別為5880元、5580元、4880元、3880元、2880元、800元、身障席400元等，2場2萬張全採「實名登記抽選」，並分為2階段銷售。
⏰登記時間：2024年12月21日（六）13：00～12月23日（一）13：00
🎊結果公布：2024年12月25日（三）12：00發E-mail、簡訊通知中獎
💰結帳期間：2024年12月25日（三）12：00～12月26日（四）13：00止
🔴未收到通知「不代表沒中選」，也可登入「Ticket Plus遠大售票系統」至「我的訂單」頁面查詢
後續如果有未付款票券，會再實施無數次的「復活抽選」，「復活抽選」結束後仍有票券，統一於12月31日（星期二）中午12點在「Ticket Plus遠大售票系統」進行一般實名制售票。
演唱會登記辦法、填寫資料確認
演唱會門票「每人限定抽2張」，可以一次登記「同一場2張」，或是登記「一場各1張」，每個身分證號碼在各場次皆可「登記1次」。如是攜伴陪同，另一位同行者也須填妥以下資料。
✅驗證身分頁面請填妥：姓名、身分證字號or護照號碼（海外人士）、國籍
✅聯絡資訊頁面請填妥：姓名、手機號碼、信箱
🔴每一個證號無法重複登記
登記中選後 中獎者「注意事項」
⚠️登記抽選後，若資料輸入錯誤者，可於登記期間截止前至「Ticket Plus遠大售票系統」的「我的訂單」出席名單欄位修正資料，其餘時間一律不提供任何形式變更資料。
⚠️登記抽選結果公開後，可於「Ticket Plus遠大售票系統」的「我的訂單」頁面查詢，獲得購票資格後，需於規定時間內付款成功即完成購票，未中選者將不會另行通知。
⚠️登記訂單成立後「無法取消」，請確認張數、區域、資料後再進行登記。
⚠️若有冒用他人資料登記者，主辦單位及售票單位有權取消該登記訂單，視同放棄抽選資格。請注意保護個人資料，請勿洩露給陌生人或代購業者，以免權益受損。
更多詳細辦法可「點此」查閱。
米津玄師介紹！驚人音樂天賦「一唱就爆紅」
米津玄師高中曾是樂團成員，有創作天賦的他，在2009年以「Hachi」名義於網路發表VOCALOID（電子音樂製作語音合成軟體）並附上手繪影片的音樂作品，豈料一夕之間大爆紅，他以VOCALOID創作的歌曲已累積破億點閱；到了2010年加入音樂公司，2012年以本名「米津玄師」發專輯《diorama》出道，作品的歌詞、旋律、編曲、演唱、演奏、混音到宣傳動畫和專輯設計皆都他一手包辦，獲得Oricon唱片週間排行榜第六名，入選第五回CD店大獎，奠定歌手地位。
除了是創作歌手，米津玄師也有插畫家、映像作家等身分，是當代日本流行音樂最具代表的歌手之一，代表作包含傳唱度極高、各國藝人最愛翻唱的《Lemon》，以及《LOSER》、《灰色與青》、《打上花火》、《紅辣椒》、《Orion》、《Peace Sign》等；宮崎駿最新力作《蒼鷺與少年》的主題曲〈地球儀〉，也是由米津玄師負責創作與演唱。
出道12年首舉辦大規模巡演！2025登陸台北小巨蛋
米津玄師宣布於2025年開啟《KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK》世界巡迴演出，這是他出道以來「規模最大」的一次音樂活動，即將在日本全國舉辦16場演出，並在海外7個城市舉辦10場演出，其中台北站也是他繼2019年3月30日來台開唱後，相隔6年再度登寶島會歌迷，令粉絲無比期待。
米津玄師「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」台北場資訊
演出時間：2025年3月15日（六）17：00
2025年3月16日（日）17：00
演出地點：台北小巨蛋
票 價：5880、5580、4880、3880、2880、800、身心障礙優惠席400
登記抽選：2024年12月21日（六）13：00～2024年12月23日（一）13：00
一般販售：2024年12月31日（二）12：00
▲視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。
登記抽選：Ticket Plus遠大售票系統
一般販售：Ticket Plus遠大售票系統