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▲李育昇是蹦闆的教練。（圖／翻攝自李育昇IG）

▲孫安佐說李育昇教出來的絕對不會弱。（圖／翻攝自孫安佐IG）

「蹦闆」呂育銓在昨（21）日的《拳上2024》中打贏「亞洲統神」張嘉航，兩人將3分鐘6回合的賽程打好打滿，雖然統神一步未退，也積極出拳，但最後仍敗下陣，有網友指出，蹦闆的教練是知名拳擊手李育昇，在他的訓練下贏面本來就很高，連孫安佐都認證，李育昇也在賽後於IG限動寫下，「蹦闆、統神都很棒！」李育昇是知名綜合格鬥選手，父親是國內知名的跆拳道教練李佳融，天分加上努力，曾經他苦練半年就拿下全國賽事的冠軍，曾是館長陳之漢的二弟子，還有「鬼殺隊隊長」之稱，曾在WOTD綜合格鬥賽拿下7戰全勝的驚人成績，有人分享，蹦闆找李育昇來當教練，訓練方向抓得很準確，主要是加強防守跟勾拳，看得出下了很多功夫。李育昇也在賽後於限動寫下，「大家辛苦了，蹦闆、統神都很棒，包含雙方的教練團、陪練員。」事實上，參加過上一屆《拳上》的孫安佐也在賽前分析，覺得蹦闆會大獲全勝，要統神站著不要動就好，這樣才能減少體力的耗損，也提及蹦闆的教練是李育昇，「育昇教出來的絕對不會弱。」堪稱是神預言。雖然最後的確是蹦闆拿下勝利，以專業角度來看，他落實了積極防守跟有效的攻擊，不過他們本來就不是專業的選手，觀眾想看的或許不是他們能拿出多好的表現，而是如何在擂台上上演一場網紅世紀仇恨大對決，，後來，甚至揚言喊告，一系列大動作都讓他佔盡了今天的新聞版面，有人就說統神才是這次《拳上2024》的最大贏家。