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▲統神（右）不能理解自己輸掉比賽的原因，所以也在現場直接對裁判嗆聲。（圖／記者李政龍攝）

▲蹦闆（左）克服20公斤以上的體重差距取勝，拳擊技巧比統神突出一點。（圖／記者李政龍攝）

網紅「亞洲統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓昨（21）日在台北小巨蛋場地進行《拳上2024》擂台賽，蹦闆最終以4分之差贏過統神，要大家幫他評評理。對此，有許多了解拳賽的網友解析，評分關鍵在於有效打擊拳數，統神有許多「無效攻擊」才輸掉比賽。統神、蹦闆昨日戰到第6回合才分出勝負，蹦闆最終以59：55的4分差距險勝，他在台上感性直呼：「雖然大家外表看我們這樣，會覺得我們是+9、覺得是社會敗類，有一些刻板印象，但我是很努力、很認真做事的人」。反觀統神不滿判定結果，直接在台上嗆聲裁判：「這是一個不公平的比賽，笑死人了」、「他被我打噴好幾次欸，台下跟現在在看轉播的觀眾幫我評評理」。統神提出3點質疑，首先，他認為蹦闆體重比他輕，拳套也比他輕，自然可以打出比較多拳；其次，他覺得自己被蹦闆打中都完全沒有退縮，反而是步步靠近。最後，統神不斷強調：「他被我打噴好幾次」，直言蹦闆在台上被打到流鼻血，怎麼會是他輸掉比賽呢？對此，網路上也出現許多討論聲浪，有的人力挺統神主動攻擊的精神，也有人護航蹦闆的表現確實比較優秀。其中，就有了解拳賽的民眾祭出關鍵，「拳擊是技擊比賽，屬於擊打有效部分得分」，網友認為統神即便有努力出拳，但無效打擊是沒辦法取得分數的，這也是蹦闆最終贏得比賽的關鍵。據網站《運動島人》介紹，簡易拳賽評分準則包含，每回合裁判會依照不同項目給贏家10分，輸家則可拿9至6分，最終統計比分後，高分者勝。