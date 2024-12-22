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▲統神拳賽輸了還被蹦闆的工作人員動手尻頭，他憤怒表示會提告。（圖／記者李政龍攝）

▲統神（前右）表示在衝突發生當下，他有被人打到後腦杓。（圖／記者李政龍攝）

▲統神（左）、蹦闆（右）目前都已各自針對此事發聲。（圖／統神臉書、蹦闆IG）

網紅「亞洲統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓昨（21）日在台北小巨蛋場地進行《拳上2024》對決，賽後兩幫人馬在後台發生衝突，統神被「黑衣人」攻擊打到後腦杓憤怒喊告。對此，松山分局員警獲報後介入調查、查看監視器，表示目前已經帶回分別為20歲、36歲的李姓、陳姓男子，2男涉妨害秩序、傷害罪將依法偵辦。昨晚《拳上2024》壓軸戰，蹦闆以59：55的分數擊敗統神，但統神不服氣，在台上怒嗆裁判：「他打我，我完全沒有退，裁判怎麼判的？他被我打噴好幾次」。事後統神在後台要走去接受媒體訪問時，經過蹦闆休息室，被蹦闆的工作人員攔下嗆聲「賴皮豬」，雙方因而爆發衝突，統神後腦杓被人趁亂攻擊。據悉，衝突發生後統神老婆003帶警察衝入後台，加上主辦方的工作人員即時制止，才沒有演變成打群架。警方在現場也詢問統神爭執緣由，並查看監視器畫面，目前已帶回20歲的李姓男子及36歲的陳姓男子接受調查。警方也透露統神已經提出傷害告訴，全案朝妨害秩序、傷害罪的方向偵辦。衝突發生後統神也在臉書發文，強調自己願賭輸絕對會賠錢，對裁判有意見純粹是他自己個人非專業的質疑罷了，不懂蹦闆的工作人員為什麼要辱罵、對他動手。蹦闆則發文道歉，並表示這絕非他指使的，「這些人是我朋友幫忙請來表演進場抬轎的人，我也不會說不關我的事。發生事情的時候我在休息室。沒有即時制止這種事情發生，是我過錯。」蹦闆也強調自己會配合警方調查，給統神、社會大眾一個交代。