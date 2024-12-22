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▲麻油雞的靈魂包含麻油、雞肉與米酒，但麻油太早加會讓苦味逼出來。（示意圖／「NASH，神之領域」提供）

冷冷的冬天已經到來，許多人也開始品嚐麻油雞、薑母鴨等暖胃料理進補，好好暖暖身子。不過有許多人在家燉煮麻油雞，不但做不出餐廳的好滋味，湯甚至還有可能出現苦澀的味道。對此，型男大廚詹姆士就教學麻油雞湯的「最佳煮法」，讓湯品甘甜又美味。：雞腿2隻、枸杞半碗、米酒1碗、薑20片、麻油少許。雞肉炒到水份都消失，逼出雞油之後，再，用天然雞油慢慢煸薑片就好。1. 枸杞清洗後放入碗中，倒米酒浸泡2. 熱鍋，倒入少許香油後，把雞肉放入鍋中煸炒3. 切薑片，備用4. 翻炒雞肉後，放入薑片煸香(利用雞油煸薑)5. 加鹽入味，繼續翻炒雞肉至水分消失只剩雞油，再倒米酒(淹過雞肉)6. 用火燒掉部分米酒酒精7. 關火後，蓋上鍋蓋即可熄火，裝盤8. 倒入1/3所需麻油滾煮，讓湯色變白9. 淋上剩餘麻油，倒入步驟1準備的枸杞米酒，湯品完成。