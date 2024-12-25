今年聖誕節在平日，沒訂餐廳吃大餐，在家過節準備這道料理也很有儀式感。橘子集團有「最狂員餐」之稱的普橘島，分享「波士頓龍蝦搭煙花女手工寬麵」食譜做法。普橘島另推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。
🟡「波士頓龍蝦搭煙花女手工寬麵」食譜做法
📍手工麵食材：
蛋黃1顆、杜蘭小麥粉100克、水30毫升、鹽少許
📍其他食材：
龍蝦1/2隻、番茄糊40克、蒜末40克、洋蔥末60克、牛番茄丁100克、高湯100毫升
📍做法：
1、將杜蘭小麥粉、蛋黃、水及些許鹽巴混和成麵糰，切成自己想要的大小，取一鍋滾水約煮3至5分鐘撈起備用。
2、取一熱鍋熱油，將部分蒜末、洋蔥末、番茄糊、牛番茄丁炒香，加入高湯熬煮成番茄醬汁後備用。
3、另起一熱鍋熱油，將蒜末及洋蔥炒香後，並融合上述步驟1與2，調味後加入奶油乳化即完成。
4、蒸煮龍蝦參考時間約為8至12分鐘，時間依龍蝦大小而定。
全台最狂員工餐廳，就在橘子集團 Gamania group
集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！
‣FB 普橘島gamaisland
https://www.facebook.com/gamaisland
‣IG @gama_island
https://www.instagram.com/gama_island/
‣YT @普橘島 Gama Island
https://www.youtube.com/channel/UCI7jQAFE0gJfjY2SGWVqGJA
書名：《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》
作者：普橘島
定價：490元
出版日期：2023年12月11日
📌購書網址：
▪️台灣角川
▪️博客來
▪️金石堂
▪️誠品線上
▪️momo
▪️三民網路書店
▪️墊腳石網路書店
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📍手工麵食材：
蛋黃1顆、杜蘭小麥粉100克、水30毫升、鹽少許
📍其他食材：
龍蝦1/2隻、番茄糊40克、蒜末40克、洋蔥末60克、牛番茄丁100克、高湯100毫升
📍做法：
1、將杜蘭小麥粉、蛋黃、水及些許鹽巴混和成麵糰，切成自己想要的大小，取一鍋滾水約煮3至5分鐘撈起備用。
2、取一熱鍋熱油，將部分蒜末、洋蔥末、番茄糊、牛番茄丁炒香，加入高湯熬煮成番茄醬汁後備用。
3、另起一熱鍋熱油，將蒜末及洋蔥炒香後，並融合上述步驟1與2，調味後加入奶油乳化即完成。
4、蒸煮龍蝦參考時間約為8至12分鐘，時間依龍蝦大小而定。
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書名：《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》
作者：普橘島
定價：490元
出版日期：2023年12月11日
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