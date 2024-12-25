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▲波士頓龍蝦煙花女手工寬麵。（圖／普橘島提供）

▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）

今年聖誕節在平日，沒訂餐廳吃大餐，在家過節準備這道料理也很有儀式感。橘子集團有「最狂員餐」之稱的普橘島，分享「波士頓龍蝦搭煙花女手工寬麵」食譜做法。普橘島另推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。蛋黃1顆、杜蘭小麥粉100克、水30毫升、鹽少許龍蝦1/2隻、番茄糊40克、蒜末40克、洋蔥末60克、牛番茄丁100克、高湯100毫升📍做法：1、將杜蘭小麥粉、蛋黃、水及些許鹽巴混和成麵糰，切成自己想要的大小，取一鍋滾水約煮3至5分鐘撈起備用。2、取一熱鍋熱油，將部分蒜末、洋蔥末、番茄糊、牛番茄丁炒香，加入高湯熬煮成番茄醬汁後備用。3、另起一熱鍋熱油，將蒜末及洋蔥炒香後，並融合上述步驟1與2，調味後加入奶油乳化即完成。4、蒸煮龍蝦參考時間約為8至12分鐘，時間依龍蝦大小而定。集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！作者：普橘島定價：490元出版日期：2023年12月11日