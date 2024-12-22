演藝圈內原先被視為是模範夫妻的吳奇隆和劉詩詩，結婚至今9年以來屢傳婚變，近期還被大陸狗仔爆料早已離婚，不過事後吳奇隆的好友否認傳言，但吳奇隆的前妻馬雅舒卻被網友抓包點讚「離對了」的留言，讓吳奇隆與劉詩詩的相關討論再度登上微博熱搜。
吳奇隆戴婚戒現身機場 間接打破婚變傳言
近期吳奇隆和劉詩詩兩人的婚變傳聞甚囂塵上，陸媒還點出兩人共同名下的公司已註銷，更挖出吳奇隆與劉詩詩的微博互動停留在2019年，不過對此雙方均未作出正式回應。但也有粉絲注意到，吳奇隆20日現身機場，無名指上仍戴著婚戒，頭上還戴著劉詩詩代言的帽子，讓粉絲安心不少，推斷兩人應該還沒分開。
馬雅舒近況也備受討論 點讚微博1留言超可疑
而不只吳奇隆的一舉一動受到關注，就連前妻馬雅舒的近況也備受討論，還被網友抓包點讚微博上的一條評論，內容是：「兩人分開後，過得快樂的一方才是分對了、離對了。」讓粉絲懷疑馬雅舒至今仍有在關注吳奇隆的動態。
吳奇隆昔與馬雅舒結婚3年 女方出軌外國男破局
事實上，吳奇隆在2006年與馬雅舒結婚，但婚姻卻僅維持3年就宣告破局，後續在2009年大陸狗仔拍到馬雅舒在劇組和一位外國帥哥甜蜜度過3天3夜，吳奇隆身邊友人才出面證實兩人分開關鍵，坦言是因為馬雅舒多次婚外情，讓吳奇隆忍無可忍才提出離婚，而馬雅舒最後也和這位外國人結婚。
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近期吳奇隆和劉詩詩兩人的婚變傳聞甚囂塵上，陸媒還點出兩人共同名下的公司已註銷，更挖出吳奇隆與劉詩詩的微博互動停留在2019年，不過對此雙方均未作出正式回應。但也有粉絲注意到，吳奇隆20日現身機場，無名指上仍戴著婚戒，頭上還戴著劉詩詩代言的帽子，讓粉絲安心不少，推斷兩人應該還沒分開。
馬雅舒近況也備受討論 點讚微博1留言超可疑
而不只吳奇隆的一舉一動受到關注，就連前妻馬雅舒的近況也備受討論，還被網友抓包點讚微博上的一條評論，內容是：「兩人分開後，過得快樂的一方才是分對了、離對了。」讓粉絲懷疑馬雅舒至今仍有在關注吳奇隆的動態。
吳奇隆昔與馬雅舒結婚3年 女方出軌外國男破局
事實上，吳奇隆在2006年與馬雅舒結婚，但婚姻卻僅維持3年就宣告破局，後續在2009年大陸狗仔拍到馬雅舒在劇組和一位外國帥哥甜蜜度過3天3夜，吳奇隆身邊友人才出面證實兩人分開關鍵，坦言是因為馬雅舒多次婚外情，讓吳奇隆忍無可忍才提出離婚，而馬雅舒最後也和這位外國人結婚。