12月25日除了是聖誕節，也是台灣的「行憲紀念日」，而且這一天曾經是國定假日、全國放假一天，還維持了38年之久，直到2001年公務員實施周休二日，行憲紀念日才改只紀念、不放假，同樣被取消的國定假日還有青年節、教師節、台灣光復節等共7天。《NOWnews今日新聞》整理行憲紀念日由來典故、何時變沒放假？消失的7天國定假日還會回來嗎？一次看。
🟡12月25日是什麼節日？行憲紀念日由來典故？
中國國民黨領導的國民政府與中國民主社會黨、中國青年黨合力召開制憲國民大會，在1946年12月25日三讀通過《中華民國憲法》，隔年元旦公布，同年12月25日實施，即是「行憲紀念日」的由來。
🟡行憲紀念日何時改不放假？
1963年，行政院將「行憲紀念日」定為國定假日，每年12月25日都放假一天慶祝，直到2001年公務員實施周休二日，行憲紀念日才改只紀念、不放假。台灣過去12月25日這天放假整整實施了38年之久。如今部分企業與基督新教、天主教會學校仍會宣布放假。
🟡消失的7天國定假日有哪些？還會恢復嗎？
2000年陳水扁執政，扁政府在12月頒布經修訂正的《紀念日及節日實施辦法》，隔年包括行憲紀念日在內的7天假日，機關學校都取消放假了。但保勞保的勞工們仍享有這7天假，只是被挪移成周休二日，導致許多勞工都沒有放假印象。
◾1月2日 元旦隔天
◾3月29日 青年節
◾9月28日 教師節
◾10月25日 台灣光復節
◾10月31日 蔣公誕辰
◾11月12日 國父誕辰
◾12月25日 行憲紀念日
2016年，蔡英文執政推行一例一休，工時降為單周40小時後，砍掉了上述這7天假，勞團為此絕食超過280個小時，但仍擋不住政府決策。
不過，立法院內政委員會今（2024）年10月23日舉行「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，國民黨團版本，提議要恢復2016年一例一休廢除的「7天假」。
除了提議恢復7天假外，國民黨立委陳玉珍提議增設「八二三紀念日」；民進黨團與無黨籍立委高金素梅分別提議，應該增設原住民族日，並將原住民族歲時祭儀假增加為3天。如果上述提案最終全數通過，至少可以多休10天假。內政部次長吳堂安回應表示，會先透過公聽會了解各界看法、聆聽學者專家的意見，再做審慎的評估。立委們提及的10天假條列如下：
◾1月2日 元旦隔天
◾3月29日 青年節
◾5月1日 勞動節
◾8月1日 原住民族日
◾8月23日 八二三紀念日
◾9月28日 教師節
◾10月25日 台灣光復節
◾10月31日 蔣公誕辰
◾11月12日 國父誕辰
◾12月25日 行憲紀念日
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中國國民黨領導的國民政府與中國民主社會黨、中國青年黨合力召開制憲國民大會，在1946年12月25日三讀通過《中華民國憲法》，隔年元旦公布，同年12月25日實施，即是「行憲紀念日」的由來。
🟡行憲紀念日何時改不放假？
1963年，行政院將「行憲紀念日」定為國定假日，每年12月25日都放假一天慶祝，直到2001年公務員實施周休二日，行憲紀念日才改只紀念、不放假。台灣過去12月25日這天放假整整實施了38年之久。如今部分企業與基督新教、天主教會學校仍會宣布放假。
🟡消失的7天國定假日有哪些？還會恢復嗎？
2000年陳水扁執政，扁政府在12月頒布經修訂正的《紀念日及節日實施辦法》，隔年包括行憲紀念日在內的7天假日，機關學校都取消放假了。但保勞保的勞工們仍享有這7天假，只是被挪移成周休二日，導致許多勞工都沒有放假印象。
◾1月2日 元旦隔天
◾3月29日 青年節
◾9月28日 教師節
◾10月25日 台灣光復節
◾10月31日 蔣公誕辰
◾11月12日 國父誕辰
◾12月25日 行憲紀念日
2016年，蔡英文執政推行一例一休，工時降為單周40小時後，砍掉了上述這7天假，勞團為此絕食超過280個小時，但仍擋不住政府決策。
不過，立法院內政委員會今（2024）年10月23日舉行「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，國民黨團版本，提議要恢復2016年一例一休廢除的「7天假」。
除了提議恢復7天假外，國民黨立委陳玉珍提議增設「八二三紀念日」；民進黨團與無黨籍立委高金素梅分別提議，應該增設原住民族日，並將原住民族歲時祭儀假增加為3天。如果上述提案最終全數通過，至少可以多休10天假。內政部次長吳堂安回應表示，會先透過公聽會了解各界看法、聆聽學者專家的意見，再做審慎的評估。立委們提及的10天假條列如下：
◾1月2日 元旦隔天
◾3月29日 青年節
◾5月1日 勞動節
◾8月1日 原住民族日
◾8月23日 八二三紀念日
◾9月28日 教師節
◾10月25日 台灣光復節
◾10月31日 蔣公誕辰
◾11月12日 國父誕辰
◾12月25日 行憲紀念日