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▲12月25日是聖誕節也是台灣的行憲紀念日。（示意圖／取自unsplash）

▲蔡英文2016年實施一例一休、單周工時40小時，砍掉了「7天假」，一度引發勞團絕食抗議。（資料照／記者林調遜攝）

▲內政部次長吳堂安說，紀念日及節日之實施涉層面甚廣。（圖／翻攝自國會頻道）

12月25日除了是聖誕節，也是台灣的「行憲紀念日」，而且這一天，直到2001年公務員實施周休二日，行憲紀念日才改只紀念、不放假，同樣被取消的國定假日還有青年節、教師節、台灣光復節等共7天。《NOWnews今日新聞》整理行憲紀念日由來典故、何時變沒放假？消失的7天國定假日還會回來嗎？一次看。中國國民黨領導的國民政府與中國民主社會黨、中國青年黨合力召開制憲國民大會，在1946年12月25日三讀通過《中華民國憲法》，隔年元旦公布，同年12月25日實施，即是「行憲紀念日」的由來。1963年，行政院將「行憲紀念日」定為國定假日，每年12月25日都放假一天慶祝，直到2001年公務員實施周休二日，行憲紀念日才改只紀念、不放假。台灣過去12月25日這天放假整整實施了38年之久。如今部分企業與基督新教、天主教會學校仍會宣布放假。2000年陳水扁執政，扁政府在12月頒布經修訂正的《紀念日及節日實施辦法》，隔年包括行憲紀念日在內的7天假日，機關學校都取消放假了。但保勞保的勞工們仍享有這7天假，只是被挪移成周休二日，導致許多勞工都沒有放假印象。◾1月2日 元旦隔天◾3月29日 青年節◾9月28日 教師節◾10月25日 台灣光復節◾10月31日 蔣公誕辰◾11月12日 國父誕辰◾12月25日 行憲紀念日2016年，蔡英文執政推行一例一休，工時降為單周40小時後，砍掉了上述這7天假，勞團為此絕食超過280個小時，但仍擋不住政府決策。不過，立法院內政委員會今（2024）年10月23日舉行「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，國民黨團版本，提議要恢復2016年一例一休廢除的「7天假」。除了提議恢復7天假外，國民黨立委陳玉珍提議增設「八二三紀念日」；民進黨團與無黨籍立委高金素梅分別提議，應該增設原住民族日，並將原住民族歲時祭儀假增加為3天。如果上述提案最終全數通過，至少可以多休10天假。內政部次長吳堂安回應表示，會先透過公聽會了解各界看法、聆聽學者專家的意見，再做審慎的評估。立委們提及的10天假條列如下：◾1月2日 元旦隔天◾3月29日 青年節◾5月1日 勞動節◾8月1日 原住民族日◾8月23日 八二三紀念日◾9月28日 教師節◾10月25日 台灣光復節◾10月31日 蔣公誕辰◾11月12日 國父誕辰◾12月25日 行憲紀念日