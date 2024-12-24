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▲《拳上2024》賽後統神遭蹦闆人馬毆打，衝突一觸即發，如今蹦闆二度向統神道歉，引發網上熱議。（圖／Threads）

網紅統神（張嘉航）及蹦闆（呂育銓）日前在《拳上2024》進行擂台對決，統神不服戰敗結果當場走人，怎料在後台遭蹦闆支持者人馬毆打，爆發衝突事件，讓統神憤怒喊告。對此，蹦闆當晚凌晨發文道歉，並表示會給社會大眾及統神一個交代，不過仍未止息風波，雙方即將鬧上法院，對此，今（24）日稍早蹦闆再度透過社群發文，二度向統神道歉，「你的努力和堅持讓我驚訝，也感到佩服。至於賽後的事情，是我的責任，我再次向你道歉」，同時傾訴這段日子以來的真實心聲：「我問心無愧，成為一個更好的自己」，並表示後續案情將會全力配合調查，「我會承擔應有的法律責任。」蹦闆發文表示，拳上事件該落幕了，嚴正向外界公開致歉，「對不起，賽後發生的事情，雖然我不在場，但我有責任道歉，我應該更謹慎選擇參與人員，也應該更清楚地溝通規範，這是我的疏失，我會承擔應有的法律責任。」同時也向統神二度道歉，並表示即便兩人個性不合，仍稱讚對方精神令人佩服，「你的努力和堅持讓我驚訝，也感到佩服。至於賽後的事情，是我的責任，我再次向你道歉。你的50萬我還沒收到，但不管你給不給，我都會用你的名義做公益，這是蹦闆的承諾！也是我的初心。」蹦闆內文也提及《拳上2024》主辦單位，透露這是一個很棒的表現平台，「讓我學會了拳擊精神，也收穫了很多堅持的力量。希望你們可以公開當初邀請我參賽的條件，透明化所有規範，這對大眾和比賽都更公平。」同時也感謝教練及陪練等人，「謝謝你們的付出與包容，你們真的很棒，能把我這個小白教起來，我很榮幸能和你們一起完成這段旅程。」最後蹦闆感性對自己喊話，「這段旅程雖然不是完美，但我問心無愧，成為一個更好的自己。即使有一天被淘汰，我依然會堅持真實，坦然面對一切。謝謝支持我的人，也謝謝批評我的人。」回顧本月21日《拳上2024》衝突事件，當晚統神在擂台公開質疑評審，於是掉頭走人，沒想到在後台蹦闆休息室時遭到對方人馬嗆聲及毆打，肢體衝突一觸即發，讓統神忍無可忍憤怒放話：「動手的人我會提告」，而蹦闆則對此事感到抱歉，當晚急出面熄火澄清此事絕對不是他指使的，也強調會配合警方調查，給社會大眾和統神一個交代。▲統神放話要向蹦闆提告（左），蹦闆則先向統神道歉，並強調會配合調查給大眾一個交代（右）。（圖／翻攝自統神臉書、蹦闆IG）更多《拳上2024》相關報導：