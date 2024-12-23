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▲安安於當晚深夜赴醫院就診，曬出條目證明報平安，「謝謝大家的關心，昨天已經驗傷完畢，對我來說真的是一個難忘的30歲生日。」（圖／翻攝自安安IG）

▲安安事後發文吐心聲：「驗完傷回到家了 只能說永遠無法理解隨意毆打別人的人的思想 頭到現在還是很暈 還是希望司法是站在正義的一方的。」（圖／翻攝自安安Threads）

▲統神公司蹦蛙工作室透露女員工安安受傷，兩人均已完成驗傷，盼事件儘早落幕。（圖／翻攝自蹦蛙工作室IG）

《拳上2024》由網紅統神（張嘉航）對上蹦闆（呂育銓）賽事於本月21日開打，雙方在擂台上激戰6回合最後蹦闆以59：55奪下勝利，賽後統神在台上公然暴氣，認為這是一場不公平的比賽當場走人，怎料隨即在後台爆出衝突事件，統神經過蹦闆休息室外時，遭到黑衣人連續毆打，當時挺身擋在統神前方的旗下員工「安安」慘受牽連，據悉傷勢比統神更嚴重，對此她於今（23）日凌晨曬出就診證明發聲，透露就算已驗完傷回到家中，仍有陣陣的後遺症，「頭還是很暈」，同時怒嘆：「永遠無法理解隨意毆打別人的人的思想！」引來網友心疼打氣。安安凌晨透過社群平台Threads發文，透露自己已經驗傷完回到家中，不過仍有陣陣的後遺症狀，「頭還是很暈」，言語間滿是無奈，她也表示不解那些使用暴力的人，「無法理解隨意毆打別人的人的思想」，並喊話期望司法站在正義的一方，事實上，安安事發後就於深夜赴醫院就診，她在IG曬出條目證明報平安，「謝謝大家的關心，昨天已經驗傷完畢，對我來說真的是一個難忘的30歲生日。」引來許多網友為她抱不平，紛紛留言向她加油打氣。然而，先前統神公司「蹦蛙工作室內」也對此發表聲明，「目前統神與女員工安安都已經完成筆錄也在醫院驗過傷了，安安傷的比阿航還嚴重，接下來兩人都需要3天的觀察期，希望沒有更嚴重的腦部損傷出現。」另外更表示有媒體對事件相關報導不實，強調統神老婆003在衝突當下會報警是因為蹦闆人馬開始動手了，「（報警）這是一個任何擁有社會安全常識的公民都會做出的舉動，硬要抹黑成是不滿拳上比賽結果才報的警完全是無稽之談」，倘若再有人造謠不排除交由法律處置。回顧整起事件，統神在完賽後因不滿判決，於會場公開質疑比賽不公，怒嗆評審「你們怎麼評的啊？」當下掉頭走人，豈料在經過蹦闆休息室外時，疑似是對方支持者認為其「輸不起」，直接上前嗆聲、連環毆打，導致統神頭部受傷，連安安也受到牽連，對此，事後蹦闆在直播上認了黑衣人其朋友找來造勢的人，強調並非自己指使暴力行為，「這場賽事已經結束了，我不會也沒必要去做一件傷害自己名譽的事」，並坦言沒有第一時間阻止衝突，特別向《拳上2024》主辦方、統神及社會大眾致歉。