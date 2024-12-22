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▲統神公司蹦蛙工作室透露女員工也受傷了，她和統神均已完成驗傷。（圖／蹦蛙工作室IG）

▲衝突發生後警方到場，統神（左）跟員警解釋來龍去脈。（圖／記者李政龍攝）

網紅「亞洲統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓昨（21）日在《拳上2024》進行擂台對決，最後蹦闆勝出，賽後兩幫人卻爆發衝突，統神說自己被蹦闆工作人員打到後腦杓。統神公司「蹦蛙工作室內」也出面發聲，表示工作室一名在現場的，有粉絲指出，安安就是衝突當下擋在統神前面的女生，工作室則表示目前兩人急診後都已完成驗傷，不會放過動手之人。統神賽後與蹦闆的工作人員發生衝突，統神公司「蹦蛙工作室內」表示，目前統神與女員工安安都已經完成筆錄也在醫院驗過傷了，「安安傷的比阿航還嚴重」，接下來兩人都需要3天的觀察期，希望沒有更嚴重的腦部損傷出現。消息曝光後PTT鄉民也發文討論，表示安安疑似就是衝突發生時，擋在統神前面的女生，網友見狀也怒轟動手之人：「打統神就算了，至少他耐打，連無辜的女員工也打，這必須嚴厲斥責」、「打女人真的噁爛，連道上都會被看不起吧」、「出手就不對 如果還打到女人真的不行」、「蹦蛙的女人真的好扛」、「動到安安也太超過了」。除此之外，蹦蛙工作室也表示有媒體對此事報導不實，強調統神老婆003在衝突當下會報警是因為蹦闆人馬開始動手了，並非是因為不滿《拳上》比賽結果才叫警察處理。蹦蛙工作室直言：「（報警）這是一個任何擁有社會安全常識的公民都會做出的舉動，硬要抹黑成是不滿拳上比賽結果才報的警完全是無稽之談」，如果再有人造謠他們也不排除交由法律處置。