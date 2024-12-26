入冬後，冷空氣一波接一波，有機會挑戰「首波寒流」的冷氣團逼近，全家的保暖外套準備好了嗎？美式賣場好市多（Costco）近期在賣場入口處擺滿各式保暖外套，價格更是一降再降，《NOWnews》整理6款社群討論爆表的好市多保暖外套，防風超暖的軟殼外套最低639元就能買到，美國經典戶外品牌Timberland羽絨外套現省690元，入手價不到3000元。
什麼是「軟殼外套」？軟殼由英文「Soft Shell」而來，軟殼衣泛指利用彈性材質所製成的衣物，兼具透氣性、防風、耐磨、防潑水性，柔軟有彈性的外衣。而「硬殼衣」（Hard Shell），則是指具有防水層的服裝，例如 Gore-Tex 雨衣。
🟡 好市多羽絨外套 2款推薦
◾Weatherproof Down Jacket男羽絨外套 #143936
會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書公開社團分享，Weatherproof Down Jacket男羽絨外套原價1899元，賣場現折400元，1499元就能入手，特價至12月29日。他分享實穿心得說：「無敵暖！ 12度騎車都不冷，穿起來也好看！」有海軍藍、鐵灰兩色可選。
◾Timberland 男羽絨外套 #136957
美國經典戶外品牌Timberland以因應英格蘭嚴厲的天氣而設計的「經典黃靴」聞名於世。Timberland羽絨外套口碑不俗，正價品一件要上萬元。目前在好市多線上一款男羽絨外套原價3549元，現折690元，2859元就能入手，且有黑色、淺棕兩色可選。
Timberland羽絨外套為75% 鴨絨填充、550 蓬鬆度，左右兩側插手口袋便利度佳，表布防風防潑水布料設計，拉鍊可拉至立領高度。會員在好市多線上留下評論大讚「保暖！13度騎機車，內穿背心也OK，但缺點是拉鍊拉到頸部會卡，沒有保護」。
🟡 好市多保暖外套 4款推薦
◾HAWKE＆CO 男防風防潑水軟殼立領外套 #1779933
會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書公開社團分享，「跑了兩間店才買到自己的尺寸，穿起來保暖，但又不會覺得很厚重」。商品描述指出，拉鍊可拉至立領處，材質保暖且輕量不厚重，表布防風防潑水設計，表布透氣含6%彈性纖維。原價929元、賣場現折290元，639元就能入手，特價至12月29日。
◾GERRY 男防風軟殼外套 #1791630
會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書公開社團分享實穿心得，「防風很棒，衣服有重量，帽子可拆」。商品描述指出，拉鍊可拉至立領處防風度佳，胸前拉鍊置物口袋設計，表布包含5%彈性纖維。原價899元，現省200元，入手價699元。
◾科克蘭男絨毛內裡軟殼連帽外套 #7524123
會員在社團分享，趁黑五實購入，原價949元，黑五折價250元，特價699元就能買到。他分享實穿心得，「這件軟殼超強又不厚重，10度左右，裡面一件短T，身體還暖暖的，擋風效果超好，而且還不會悶熱，整件包含手臂、領子、帽子全絨毛」。
◾FRENCH CONNECTION 男三合一防風連帽外套 #144997
這款三合一防風連帽外套，表布採防風防潑水設計，使用特殊防風防潑水拉鏈，兩件式外套，三種穿法。會員在社群分享實穿心得，「穿起來保暖又防風，價格比迪卡儂還便宜」。另名會員建議，可實穿外套進冷凍區，「站30分鐘就知道暖不暖」。好市多賣場售價1699元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡 好市多羽絨外套 2款推薦
◾Weatherproof Down Jacket男羽絨外套 #143936
會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書公開社團分享，Weatherproof Down Jacket男羽絨外套原價1899元，賣場現折400元，1499元就能入手，特價至12月29日。他分享實穿心得說：「無敵暖！ 12度騎車都不冷，穿起來也好看！」有海軍藍、鐵灰兩色可選。
◾Timberland 男羽絨外套 #136957
美國經典戶外品牌Timberland以因應英格蘭嚴厲的天氣而設計的「經典黃靴」聞名於世。Timberland羽絨外套口碑不俗，正價品一件要上萬元。目前在好市多線上一款男羽絨外套原價3549元，現折690元，2859元就能入手，且有黑色、淺棕兩色可選。
Timberland羽絨外套為75% 鴨絨填充、550 蓬鬆度，左右兩側插手口袋便利度佳，表布防風防潑水布料設計，拉鍊可拉至立領高度。會員在好市多線上留下評論大讚「保暖！13度騎機車，內穿背心也OK，但缺點是拉鍊拉到頸部會卡，沒有保護」。
🟡 好市多保暖外套 4款推薦
◾HAWKE＆CO 男防風防潑水軟殼立領外套 #1779933
會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書公開社團分享，「跑了兩間店才買到自己的尺寸，穿起來保暖，但又不會覺得很厚重」。商品描述指出，拉鍊可拉至立領處，材質保暖且輕量不厚重，表布防風防潑水設計，表布透氣含6%彈性纖維。原價929元、賣場現折290元，639元就能入手，特價至12月29日。
◾GERRY 男防風軟殼外套 #1791630
會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書公開社團分享實穿心得，「防風很棒，衣服有重量，帽子可拆」。商品描述指出，拉鍊可拉至立領處防風度佳，胸前拉鍊置物口袋設計，表布包含5%彈性纖維。原價899元，現省200元，入手價699元。
◾科克蘭男絨毛內裡軟殼連帽外套 #7524123
會員在社團分享，趁黑五實購入，原價949元，黑五折價250元，特價699元就能買到。他分享實穿心得，「這件軟殼超強又不厚重，10度左右，裡面一件短T，身體還暖暖的，擋風效果超好，而且還不會悶熱，整件包含手臂、領子、帽子全絨毛」。
◾FRENCH CONNECTION 男三合一防風連帽外套 #144997
這款三合一防風連帽外套，表布採防風防潑水設計，使用特殊防風防潑水拉鏈，兩件式外套，三種穿法。會員在社群分享實穿心得，「穿起來保暖又防風，價格比迪卡儂還便宜」。另名會員建議，可實穿外套進冷凍區，「站30分鐘就知道暖不暖」。好市多賣場售價1699元。