中國女星劉詩詩和台灣男星吳奇隆2015年結婚，4年後迎來第一胎龍子「步步」，原本是一家和樂的三人，怎料頻頻遭外界放大檢視夫妻倆的感情，尤其婚變傳聞從沒間斷，日前更被中國狗仔王大發爆料「已經離婚」，消息引發各界熱議，而雙方至今皆未出面回應，導致話題持續延燒，對此，近日社群上流出一段網友自己在高鐵上巧遇吳奇隆的影片，畫面不僅捕捉到他口罩也遮不住的憔悴容貌，同時也拍到吳奇隆手上還戴著婚戒，洩出婚姻真實狀況。
吳奇隆憔悴貌被捕捉 1線索洩出婚姻現況
一名網友昨（24）日在小紅書發文透露，自己在搭乘上海前往北京的高鐵上遇到了吳奇隆，秒發現後拿起手機拍攝，並將影片上傳上網，畫面中，可見吳奇隆戴著黑色口罩，穿著深色上衣及牛仔褲，整體打扮相當低調，似乎不想被任何人認出，他從座位上起身移動，見吳奇隆邊走邊以左手捏住緊皺的眉頭，臉色看上去有些憔悴，不知是否因近期婚變傳聞心情受到影響，值得一提的是，畫面還拍到吳奇隆的左手無名指仍戴有婚戒，似乎間接破除與劉詩詩感情生變傳言。
劉詩詩經紀公司發函表態 遭網質疑真實性
事發至今，吳奇隆一直對外說明婚姻狀況，反倒劉詩詩方面有了動靜，網上流傳出聲稱其經紀公司發表的律師函，揚言要求某平台刪除關於「劉詩詩離婚」的不實貼文，否則將採取法律途徑，儘管有了此聲明，不過大多網友質疑該封信函的真假，指出並非由劉詩詩官方工作室貼出，因此真實性不得而知。
而關於劉詩詩、吳奇隆離婚的消息曝光後，就陸續有狗仔到吳奇隆住處蹲點，拍到疑似吳奇隆爸爸的男子在幫忙帶小孩，也有狗仔直擊劉詩詩下班後獨自帶著兒子去逛超市，全程都不見吳奇隆身影，種種跡象讓這波婚變傳如雪球般愈滾愈大，兩人的實際婚姻狀況恐怕只有當事人才知曉，旁人不可妄下結論。
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一名網友昨（24）日在小紅書發文透露，自己在搭乘上海前往北京的高鐵上遇到了吳奇隆，秒發現後拿起手機拍攝，並將影片上傳上網，畫面中，可見吳奇隆戴著黑色口罩，穿著深色上衣及牛仔褲，整體打扮相當低調，似乎不想被任何人認出，他從座位上起身移動，見吳奇隆邊走邊以左手捏住緊皺的眉頭，臉色看上去有些憔悴，不知是否因近期婚變傳聞心情受到影響，值得一提的是，畫面還拍到吳奇隆的左手無名指仍戴有婚戒，似乎間接破除與劉詩詩感情生變傳言。
劉詩詩經紀公司發函表態 遭網質疑真實性
事發至今，吳奇隆一直對外說明婚姻狀況，反倒劉詩詩方面有了動靜，網上流傳出聲稱其經紀公司發表的律師函，揚言要求某平台刪除關於「劉詩詩離婚」的不實貼文，否則將採取法律途徑，儘管有了此聲明，不過大多網友質疑該封信函的真假，指出並非由劉詩詩官方工作室貼出，因此真實性不得而知。
而關於劉詩詩、吳奇隆離婚的消息曝光後，就陸續有狗仔到吳奇隆住處蹲點，拍到疑似吳奇隆爸爸的男子在幫忙帶小孩，也有狗仔直擊劉詩詩下班後獨自帶著兒子去逛超市，全程都不見吳奇隆身影，種種跡象讓這波婚變傳如雪球般愈滾愈大，兩人的實際婚姻狀況恐怕只有當事人才知曉，旁人不可妄下結論。