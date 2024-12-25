我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳奇隆（右）和劉詩詩結婚8年，感情非常穩定。（圖／吳奇隆微博）

▲▼吳奇隆媽媽（下圖左）對媳婦劉詩詩（上圖）只有稱讚。（圖／劉詩詩微博、翻攝自微博）

54歲吳奇隆和小17歲劉詩詩合拍電視劇《步步驚心》假戲真做，結婚後於2019年迎來第一胎龍子「步步」，不過兩人結婚8年屢屢被酸民唱衰，婚變傳聞沒停過，夫妻倆疲於闢謠，近日吳奇隆、劉詩詩又被網紅造謠已經離婚，連吳奇隆媽媽都被逼得出面澄清：「他們明明好好的！」針對吳奇隆、劉詩詩再度「被離婚」，據《聯合新聞網》報導，吳奇隆高齡75歲的媽媽罕見接受訪問，提及兒子和媳婦滿是心疼，她無奈地苦笑、嘆氣，坦言看到新聞很難過，因為明明吳奇隆和劉詩詩感情沒問題，她不願談太多愛子婚姻的細節，但強調離婚一事絕對是假消息，自己不久前才到上海看孫子，提及媳婦就笑，「詩詩溫柔體貼又孝順，我的包包都她送的。」吳奇隆去年底即遭網友爆料：「吳奇隆劉詩詩當下婚姻或許不可調和狀態，今年到2025年上半年隨時官宣（離婚），看看後續。」其他人附和「小道消息說在分割財產，2022年的時候已經破裂的不可調和」，但沒有附上任何證據，不過「劉詩詩 吳奇隆」關鍵字立刻登上微博文娛榜熱搜第一，流量驚人。近日，一名大陸女網紅王大發在直播中緊咬「隆詩」早已簽字離婚，還大言不慚、信誓旦旦強調自己沒有因為高點閱率而賺錢，也不說假話，然而，吳奇隆親友以「月經文，假的」反擊傳聞，劉詩詩的經紀公司亦忍無可忍，發聲明駁斥，警告造謠者即刻刪除不實言論。