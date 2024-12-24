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▲王大發反擊，認為劉詩詩也沒澄清自己「沒離婚」。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆（左）、劉詩詩（右）婚變頻傳。（圖／微博）

▲疑似是劉詩詩方的發聲，要求某平台刪除不實謠言。（圖／翻攝自微博）

劉詩詩和吳奇隆婚變頻傳，近日更被大陸爆料網紅「王大發」指已經離婚，昨（23）日微博傳出一封署名劉詩詩經紀公司發出的律師函，要求刪除關於劉詩詩離婚的不實貼文，揚言喊告，不過王大發也發文回應，「也沒告我造謠啊！」更指劉詩詩並沒有說自己「沒離婚」，讓外界霧裡看花。劉詩詩和吳奇隆婚變頻傳，昨日微博出現署名劉詩詩經紀公司的律師函，要求某平台將「劉詩詩離婚」、「劉詩詩面相變了」的內容刪除，「有關劉詩詩女士的不實且有損其名譽的傳言，使大眾網友產生了大量不實猜測。」發布日期是本月20日，許多網友都將這封信認為是劉詩詩和吳奇隆闢謠的聲明，不過也有人質疑這封信的真偽，畢竟不是直接在劉詩詩工作室的微博發布的。同時在昨晚，爆料人王大發的抖音小號也發文回應此事，「人家劉詩詩也沒告我造謠呀，人家告的是狗仔偷拍，也沒說自己沒離啊，人家是說狗仔幾句話惡意引導，人家就是不想承認，咱們別問了，得饒人處且饒人吧，感嘆春秋筆法還是厲害。」王大發之前在直播中談到劉詩詩婚變，大言不慚地說，「我聽到的版本是兩人已經離婚。」還建議兩人一起上離婚夫婦節目《再見愛人》，還脫口，「終於不再和她那個前老公來往。」消息傳開後，就有狗仔開始跟拍兩人，雖然都有拍到兩人「各自」帶家人出門，但也不能當作是婚變的證據。