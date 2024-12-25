社子島開發新進度「這2項」過關了　不想被徵收怎辦？內政部回應

社子島開發延宕數十年，內政部今（25）審議臺北市政府報送「士林社子島地區區段徵收開發範圍及抵價地比例案」，經土地徵收審議小組針對市府提出的聚落紋理保存、不願參加區段徵收土地與建物的處理，以及拆遷安置計畫等內容進行審慎討論後，原則同意市府提報的開發範圍及抵價地比例。
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🟡 社子島開發歷史
社子島位於台北市士林區基隆河與淡水河的交會處，地理位置特殊，頻遭水患侵襲，曾為禁建區，當地基礎建設與生活環境停滯不前。2015年，台北市政府重新檢討社子島的開發計畫，提出多種方案，2016年2月舉辦i-Voting投票，最終「生態社子島」方案勝出，作為未來開發方向。
🟡 社子島開發爭議
◾居民權益：部分居民擔心開發過程中的拆遷補償不足，且對於未來生活方式的改變表示憂慮。
◾環境生態：雖以「生態社子島」為名，但有環保團體質疑開發計畫可能對當地生態環境造成破壞，認為市府應更審慎評估環境影響。
◾財務與執行效率：開發計畫需投入大量資金，且涉及多方協調，進度多次延宕，引發外界對市府執行力的質疑。
🟡 社子島開發進度
土地徵收審議小組今（25）原則同意「士林社子島地區區段徵收開發範圍及抵價地比例案」。同時，內政部也要求臺北市府在提送本案區段徵收計畫前，應持續與民眾溝通，充分說明規劃內容，以確保居民權益及後續作業順利進行。
針對民眾所提聚落紋理保存及尊重所有權人意願等訴求，內政部表示，審議過程中已協調市府提出具體處理方案，包括在不影響防洪與都市計畫主要計畫的原則下，劃定6處特定既有聚落作為聚落發展區。
該區內不願參加開發所有權人的土地在符合一定條件下，將可排除於開發範圍之外，並對於本開發案研擬完善的拆遷安置計畫，以保障民眾財產及居住權益。同時，本開發案也配合規劃相關社會住宅興建用地，以解決臺北市長期存在的住宅供應問題。
內政部說明，社子島地區因已實施禁建超過50年，缺乏公共建設且房屋老舊、生活環境機能低落等，為改善土地利用情況，臺北市政府擬訂社子島主要計畫，針對全島約279公頃土地以區段徵收方式進行整體開發，強化基礎建設與公共設施建置，將有助於提升居住環境品質，促進土地合理利用。
最後，內政部強調，目前僅核定開發範圍，尚未核准區段徵收。後續市府須依法進行協議價購及召開公聽會等程序後，方能提報區段徵收計畫。如果居民仍有不願參加區段徵收的意見，市府應持續妥善與民眾溝通，並綜合考量徵收的公益性與必要性，評估剔除相關土地的可能性，確保居民的財產權益受到妥善保障。
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🟡 社子島開發歷史
社子島位於台北市士林區基隆河與淡水河的交會處，地理位置特殊，頻遭水患侵襲，曾為禁建區，當地基礎建設與生活環境停滯不前。2015年，台北市政府重新檢討社子島的開發計畫，提出多種方案，2016年2月舉辦i-Voting投票，最終「生態社子島」方案勝出，作為未來開發方向。
🟡 社子島開發爭議
◾居民權益：部分居民擔心開發過程中的拆遷補償不足，且對於未來生活方式的改變表示憂慮。
◾環境生態：雖以「生態社子島」為名，但有環保團體質疑開發計畫可能對當地生態環境造成破壞，認為市府應更審慎評估環境影響。
◾財務與執行效率：開發計畫需投入大量資金，且涉及多方協調，進度多次延宕，引發外界對市府執行力的質疑。
🟡 社子島開發進度
土地徵收審議小組今（25）原則同意「士林社子島地區區段徵收開發範圍及抵價地比例案」。同時，內政部也要求臺北市府在提送本案區段徵收計畫前，應持續與民眾溝通，充分說明規劃內容，以確保居民權益及後續作業順利進行。
針對民眾所提聚落紋理保存及尊重所有權人意願等訴求，內政部表示，審議過程中已協調市府提出具體處理方案，包括在不影響防洪與都市計畫主要計畫的原則下，劃定6處特定既有聚落作為聚落發展區。
該區內不願參加開發所有權人的土地在符合一定條件下，將可排除於開發範圍之外，並對於本開發案研擬完善的拆遷安置計畫，以保障民眾財產及居住權益。同時，本開發案也配合規劃相關社會住宅興建用地，以解決臺北市長期存在的住宅供應問題。
內政部說明，社子島地區因已實施禁建超過50年，缺乏公共建設且房屋老舊、生活環境機能低落等，為改善土地利用情況，臺北市政府擬訂社子島主要計畫，針對全島約279公頃土地以區段徵收方式進行整體開發，強化基礎建設與公共設施建置，將有助於提升居住環境品質，促進土地合理利用。
最後，內政部強調，目前僅核定開發範圍，尚未核准區段徵收。後續市府須依法進行協議價購及召開公聽會等程序後，方能提報區段徵收計畫。如果居民仍有不願參加區段徵收的意見，市府應持續妥善與民眾溝通，並綜合考量徵收的公益性與必要性，評估剔除相關土地的可能性，確保居民的財產權益受到妥善保障。