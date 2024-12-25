社子島開發新進展！他揭「千億經費靠賣房」　自救會：柯文哲遺毒

內政部土地徵收審議小組今（25）原則同意「士林社子島地區區段徵收開發範圍及抵價地比例案」。不過，社子島自救會質疑，社子島開發總經費2300多億，其中1400多億要靠賣房取得，等同幫財團炒地皮，砲轟開發案是「柯文哲遺毒」，呼籲土地徵收委員慎思。
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環境權保障基金會副執行長許博任指出，依據北市府這次提會審查的財務評估報告，社子島開發案成本至少需2300多億，開發過程中現金流量預估最高會負到1000多億，要靠後面被徵收戶拿錢買專案住宅跟開發後土地標售，在樂觀情境下才能把虧損縮小到130多億。他痛批「市府明知本案屬財務不可行，卻仍不負責任地狂言生態社子島計畫仍要繼續推動」。
許博任指出，社子島開發成本結構中，安置專案住宅興建費用就占了1000多億，每坪單價已經來到32萬元，高於目前社子島土地交易價格。也就是居民「一坪土地還換不到一坪安置住宅」。花天價迫遷所有聚落的5000餘戶居民，肯定會變成大迫遷、大破壞的大錢坑。
社子島自救會發言人李華萍也批評，過去柯文哲獨裁霸道的輾過社子島，任內弊案重重，現在也因為京華城弊案被羈押於土城看守所。她痛批，台北市政府跟詐騙集體沒二樣，呼籲蔣萬安，「走自己的路，柯規蔣不隨」。
台北市地政局回應表示，生態社子島是北市近年最大的都市更新開發案，在多數民意支持下，目前防洪、都市計畫、環評都已核定，只剩下區段徵收的最後一哩路，市府尊重不同立場居民的意見，除了大幅放寬拆遷補償安置計畫與弱勢照顧之外，也參採反對居民方案與內政部土徵小組意見，重新劃設聚落在發展區，認為修正後的規劃方向，可以創建區段徵收開發新典範。
🟡 社子島開發歷史
社子島位於台北市士林區基隆河與淡水河的交會處，地理位置特殊，頻遭水患侵襲，曾為禁建區，當地基礎建設與生活環境停滯不前。2015年，台北市政府重新檢討社子島的開發計畫，提出多種方案，2016年2月舉辦i-Voting投票，最終「生態社子島」方案勝出，作為未來開發方向。
🟡 社子島開發爭議
◾居民權益：部分居民擔心開發過程中的拆遷補償不足，且對於未來生活方式的改變表示憂慮。
◾環境生態：雖以「生態社子島」為名，但有環保團體質疑開發計畫可能對當地生態環境造成破壞，認為市府應更審慎評估環境影響。
◾財務與執行效率：開發計畫需投入大量資金，且涉及多方協調，進度多次延宕，引發外界對市府執行力的質疑。
🟡 社子島開發進度
土地徵收審議小組今（25）原則同意「士林社子島地區區段徵收開發範圍及抵價地比例案」。同時，內政部也要求臺北市府在提送本案區段徵收計畫前，應持續與民眾溝通，充分說明規劃內容，以確保居民權益及後續作業順利進行。
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環境權保障基金會副執行長許博任指出，依據北市府這次提會審查的財務評估報告，社子島開發案成本至少需2300多億，開發過程中現金流量預估最高會負到1000多億，要靠後面被徵收戶拿錢買專案住宅跟開發後土地標售，在樂觀情境下才能把虧損縮小到130多億。他痛批「市府明知本案屬財務不可行，卻仍不負責任地狂言生態社子島計畫仍要繼續推動」。
許博任指出，社子島開發成本結構中，安置專案住宅興建費用就占了1000多億，每坪單價已經來到32萬元，高於目前社子島土地交易價格。也就是居民「一坪土地還換不到一坪安置住宅」。花天價迫遷所有聚落的5000餘戶居民，肯定會變成大迫遷、大破壞的大錢坑。
社子島自救會發言人李華萍也批評，過去柯文哲獨裁霸道的輾過社子島，任內弊案重重，現在也因為京華城弊案被羈押於土城看守所。她痛批，台北市政府跟詐騙集體沒二樣，呼籲蔣萬安，「走自己的路，柯規蔣不隨」。
台北市地政局回應表示，生態社子島是北市近年最大的都市更新開發案，在多數民意支持下，目前防洪、都市計畫、環評都已核定，只剩下區段徵收的最後一哩路，市府尊重不同立場居民的意見，除了大幅放寬拆遷補償安置計畫與弱勢照顧之外，也參採反對居民方案與內政部土徵小組意見，重新劃設聚落在發展區，認為修正後的規劃方向，可以創建區段徵收開發新典範。
🟡 社子島開發歷史
社子島位於台北市士林區基隆河與淡水河的交會處，地理位置特殊，頻遭水患侵襲，曾為禁建區，當地基礎建設與生活環境停滯不前。2015年，台北市政府重新檢討社子島的開發計畫，提出多種方案，2016年2月舉辦i-Voting投票，最終「生態社子島」方案勝出，作為未來開發方向。
🟡 社子島開發爭議
◾居民權益：部分居民擔心開發過程中的拆遷補償不足，且對於未來生活方式的改變表示憂慮。
◾環境生態：雖以「生態社子島」為名，但有環保團體質疑開發計畫可能對當地生態環境造成破壞，認為市府應更審慎評估環境影響。
◾財務與執行效率：開發計畫需投入大量資金，且涉及多方協調，進度多次延宕，引發外界對市府執行力的質疑。
🟡 社子島開發進度
土地徵收審議小組今（25）原則同意「士林社子島地區區段徵收開發範圍及抵價地比例案」。同時，內政部也要求臺北市府在提送本案區段徵收計畫前，應持續與民眾溝通，充分說明規劃內容，以確保居民權益及後續作業順利進行。