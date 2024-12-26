全聯牛奶品牌選擇眾多，到底該買哪一品牌才是內行之選？在全聯有許多來自單一農場的小農牛奶（鮮奶），六甲田莊、阿秀、崙背、柳營等都是各有支持者，被譽為「內行才懂買」的隱藏品牌。不過，一名網友曬出「買1送3超強組合照」，直言常有人問牛奶喝什麼品牌，笑說「有特價那個就對了」，一票婆媽都點頭表示認同，大呼：「賺到了！」
網友在「我愛全聯-好物老實說」臉書公開社團，分享一罐家庭號福樂鮮乳，罐上貼著3個同品牌小紙盒牛奶，笑說：「特別喜歡這種促銷，常常有人問鮮奶喝什麼品牌，有特價那個就對了！」
還有人曬出更狂「買1送4」照片，福樂家庭號牛奶罐上貼了3個小紙盒牛奶，還多一個品牌布丁，讓人看了超羨慕，直呼：「哇塞！第一次看到有一家五口的！這是哪一個季節呢？送好多」內行透露，冬季牛奶最容易送到「看不見本人」，也有人說「有時候早上會遇到鮮奶阿姨，會再多送幾瓶」。不過，也有人提醒，特價牛奶有時保鮮期限較短，要看清楚保存期限再下手。
全聯挑選牛奶（鮮奶），除了贈品、CP值高的牛奶是婆媽們心中首選外，其實也有不少小農鮮奶品牌很受歡迎。《NOWnews》整理如下，提供大家買牛奶時參考囉。
◾阿秀鮮乳
來自花蓮瑞穗鄉的吉蒸牧場，為全國唯一通過「動物福利標章」認證的牧場。其鮮乳以香醇濃郁著稱，被譽為「鮮乳界的愛馬仕」（Hermès）。
◾崙背鮮乳
來自雲林崙背地區，主打單一牧場直送，保證新鮮。其鮮乳口感濃郁，深受消費者喜愛。
◾六甲田莊鮮乳
來自台南六甲區，強調無添加、純生乳製成。其鮮乳價格實惠，口感香醇，被視為高CP值選擇。
◾柳營鮮乳
來自台南柳營區，採用集合式牧場生乳，風味香醇濃郁。許多手搖飲料店指定使用，適合製作鮮奶茶。
◾初鹿鮮乳
來自台東初鹿牧場，環境潔淨無污染，採用高溫短時間殺菌處理，保留完整營養。其鮮乳香醇濃郁，口感清爽。
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還有人曬出更狂「買1送4」照片，福樂家庭號牛奶罐上貼了3個小紙盒牛奶，還多一個品牌布丁，讓人看了超羨慕，直呼：「哇塞！第一次看到有一家五口的！這是哪一個季節呢？送好多」內行透露，冬季牛奶最容易送到「看不見本人」，也有人說「有時候早上會遇到鮮奶阿姨，會再多送幾瓶」。不過，也有人提醒，特價牛奶有時保鮮期限較短，要看清楚保存期限再下手。
全聯挑選牛奶（鮮奶），除了贈品、CP值高的牛奶是婆媽們心中首選外，其實也有不少小農鮮奶品牌很受歡迎。《NOWnews》整理如下，提供大家買牛奶時參考囉。
◾阿秀鮮乳
來自花蓮瑞穗鄉的吉蒸牧場，為全國唯一通過「動物福利標章」認證的牧場。其鮮乳以香醇濃郁著稱，被譽為「鮮乳界的愛馬仕」（Hermès）。
◾崙背鮮乳
來自雲林崙背地區，主打單一牧場直送，保證新鮮。其鮮乳口感濃郁，深受消費者喜愛。
◾六甲田莊鮮乳
來自台南六甲區，強調無添加、純生乳製成。其鮮乳價格實惠，口感香醇，被視為高CP值選擇。
◾柳營鮮乳
來自台南柳營區，採用集合式牧場生乳，風味香醇濃郁。許多手搖飲料店指定使用，適合製作鮮奶茶。
◾初鹿鮮乳
來自台東初鹿牧場，環境潔淨無污染，採用高溫短時間殺菌處理，保留完整營養。其鮮乳香醇濃郁，口感清爽。