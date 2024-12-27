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▲IKEA以「社區好鄰居」為概念，提供退換貨家具與家具修復技術。（圖／IKEA提供）

歲末年終想換新家具，又覺得「家具只是舊了點，丟了很可惜」，陷入兩難。不過現在不用逼自己選擇了，IKEA和多家團體合作推動「二手家具循環寄售平台」，即日起在雙北地區正式上線，只要透過簡單3步驟，就有機會把舊家具變現金、捐公益，就算有點損壞也有專業團隊協助修復。IKEA宣布與循環家具寄售服務品牌「ESG.STYLE」以及「慈濟基金會」、「崔媽媽基金會」、「逆風劇團」等團體合作推動《ESG家具循環共善計劃》，即日起在雙北地區正式啟動「ESG.STYLE循環寄售平台」（ https://shop.esg.style），為閒置家具賦予第二生命，讓家具提供者輕鬆透過平台寄售或捐贈家具。需求者則能以超值且透明化的價格、實惠的運輸成本，購得經專業評估、修復的二手家具。寄售平台簡化了家具提供者的寄售流程，只需填寫商品描述、拍照並設定售價，即可輕鬆啟動寄售。每件家具均經過專業團隊的鑑定和分級，確保商品品質，若家具未達寄售標準，則可選擇捐贈，將家具轉化為藝術設計材料，供逆風劇團青年進行修復再製，延長家具的使用週期。此外，平台設有實體展示倉庫，讓需求者能親自檢視商品，並可選擇自行取貨或透過崔媽媽基金會家具共乘運輸服務，降低搬運成本。「ESG.STYLE循環寄售平台」目前服務範圍集中於雙北地區，未來視推廣成效，逐步評估擴展至其他地區，讓更多人有機會參與這項循環經濟行動 。