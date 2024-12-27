中國近期「人類間質肺炎病毒」（hMPV）感染升溫，尤其是14歲以下及北方省區較為明顯。事實上，台灣去年也曾有一波流行，孩子發高燒還猛咳痰，讓爸媽超心疼。人類間質肺炎病毒（hMPV）是什麼？有什麼症狀？和感冒怎麼分？誰最危險？重點一次搞懂。
🟡 人類間質肺炎病毒（hMPV）是什麼？
根據衛福部疾管署資料指出，人類間質肺炎病毒（hMPV,Human metapneumovirus）是一種造成人類呼吸道感染的病毒，相關證據顯示 hMPV 可能導致人類呼吸道感染已有至少 60 年的歷史，但直到2001年，才由荷蘭科學家在急性呼吸道感染的孩童身上首次分離出來。
以基因學的分類來看，hMPV 與呼吸道融合型病毒（RSV）最為相近，RSV 感染的的高峰期主要在冬天到早春，而依據長庚實驗室過去的研究，台灣 hMPV 病毒流行高峰期較 RSV 稍晚，主要在3至5 月。
hMPV 潛伏期長短尚不清楚，但根據之前院內傳播病例估計潛伏期約為 5 至6 天，傳播方式很可能是透過直接或密切接觸受污染的分泌物，可能包括透過大顆粒氣溶膠、飛沫或物品表面，但不包括小顆粒氣溶膠傳播。
🟡 人類間質肺炎病毒（hMPV）有什麼症狀？和感冒怎麼分？
hMPV主要症狀為咳嗽、發燒，發燒的狀況很有可能2～3天或5~7天都有可能，如果有過敏體質可能誘發過敏咳、氣喘發作。
倫詠診所陳雅鈴醫師表示，hMPV其實可以透過快篩來確診，但即便確診，對於後續治療並沒有很大影響，因為hMPV目前沒有專屬的藥物治療，目前在診所只能使用支持治療。至於嚴重病例，可能需要氧氣治療、呼吸支持和機械通氣等。
🟡 人類間質肺炎病毒（hMPV）高危險群有哪些？
hMPV 造成的上、下呼吸道感染多發生在幼童、年輕孩童、老年人，免疫功能低下的族群，例：癌症病人、器官移 植的病人，或氣喘、心肺疾病病人，都屬於 hMPV感染的高危險群。
🟡 人類間質肺炎病毒（hMPV）該如何預防？
hMPV沒有特效藥，最基本的預防方式就是，請家長務必教導孩子確實勤使用肥皂洗手，才能預防病毒，如果已經有發燒、咳嗽等症狀也請戴好口罩避免傳染他人。
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根據衛福部疾管署資料指出，人類間質肺炎病毒（hMPV,Human metapneumovirus）是一種造成人類呼吸道感染的病毒，相關證據顯示 hMPV 可能導致人類呼吸道感染已有至少 60 年的歷史，但直到2001年，才由荷蘭科學家在急性呼吸道感染的孩童身上首次分離出來。
以基因學的分類來看，hMPV 與呼吸道融合型病毒（RSV）最為相近，RSV 感染的的高峰期主要在冬天到早春，而依據長庚實驗室過去的研究，台灣 hMPV 病毒流行高峰期較 RSV 稍晚，主要在3至5 月。
hMPV 潛伏期長短尚不清楚，但根據之前院內傳播病例估計潛伏期約為 5 至6 天，傳播方式很可能是透過直接或密切接觸受污染的分泌物，可能包括透過大顆粒氣溶膠、飛沫或物品表面，但不包括小顆粒氣溶膠傳播。
🟡 人類間質肺炎病毒（hMPV）有什麼症狀？和感冒怎麼分？
hMPV主要症狀為咳嗽、發燒，發燒的狀況很有可能2～3天或5~7天都有可能，如果有過敏體質可能誘發過敏咳、氣喘發作。
倫詠診所陳雅鈴醫師表示，hMPV其實可以透過快篩來確診，但即便確診，對於後續治療並沒有很大影響，因為hMPV目前沒有專屬的藥物治療，目前在診所只能使用支持治療。至於嚴重病例，可能需要氧氣治療、呼吸支持和機械通氣等。
🟡 人類間質肺炎病毒（hMPV）高危險群有哪些？
hMPV 造成的上、下呼吸道感染多發生在幼童、年輕孩童、老年人，免疫功能低下的族群，例：癌症病人、器官移 植的病人，或氣喘、心肺疾病病人，都屬於 hMPV感染的高危險群。
🟡 人類間質肺炎病毒（hMPV）該如何預防？
hMPV沒有特效藥，最基本的預防方式就是，請家長務必教導孩子確實勤使用肥皂洗手，才能預防病毒，如果已經有發燒、咳嗽等症狀也請戴好口罩避免傳染他人。