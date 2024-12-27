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▲天氣濕冷時，有可能溫度夠高了體感還冷，可開啟除濕機除濕。（圖／記者徐銘穗攝）

▲台電分享，「出風口朝下」、「拉上窗簾」、「搭配吊扇／循環扇」3招能讓開空調暖氣時更省電。（圖／台電電力粉絲團）

冷氣團來襲，低溫可能跌破10度。你家中冷暖空調已經動工了嗎？一名網友近日發現暖氣開半小時，壓縮機就沒動了，還頻頻吹出冷風，房間還是冷颼颼讓他好崩潰。內行網友直言「溫度設25度，達標後就會自動停止」，建議他要搭配循環扇很重要。這點也曾獲台電臉書粉絲團認證。網友在PTT發文，表示這幾天好冷，啟動家中裝設的吊隱式變頻冷暖機，溫度設定25度，但是才運轉半小時左右，卻發現它「自動停止運轉1小時」，但是室內還是冷颼颼，原廠回覆說「室內溫度到了所以停止」，讓他無奈求助。貼文引發討論，不少人紛紛給出建議，最多的就是提醒他出風口要朝下、搭配循環扇，也有人點出「台灣天氣濕冷，有可能溫度夠高了體感還冷，確認一下是否該開的是除濕機」、「暖氣溫度設高一點27度、甚至30度，風量開強風」、「要改成遙控器測溫」。其實，台電「電力粉絲團」就曾提醒，冷氣切換暖氣模式後，一定要記得把出風口調成朝下，因為熱空氣上升、冷空氣下降，要是暖氣出風口朝上吹的話，熱空氣會積在天花板下不去，或是空調將上方熱風吸回，就會誤判室內已升溫，停止送熱風，直接影響暖房效果。也建議「出風口朝下」、「拉上窗簾」、「搭配吊扇／循環扇」3招能讓暖房效果更佳、更省電。