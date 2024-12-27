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▲孫藝真為玄彬準備應援咖啡車，上面還寫了數個「親愛的，快回家」。（圖／Hive media corp IG）

玄彬近來忙於宣傳電影《哈爾濱》，還投入電視劇《韓國製造》拍攝，他的老婆孫藝真就送應援咖啡車到片場，上面寫著：「《韓國製造》加油！堅持到最後！親愛的，快回家吧！」由此可見玄彬近來忙翻天，待在家的時間銳減，孫藝真才會藉由應援「放閃示愛」。《韓國製造》的製作公司「Hive media corp」公開孫藝真送上的應援咖啡車照片，上面印滿滿老公玄彬的照片，還寫下：「《韓國製造》加油！堅持到最後！親愛的，快回家吧！」、「《韓國製造》的工作人員和演員們，終於快要看到終點了！親愛的，拜託快回家吧！」Hive media corp就表示：「全力應援！支持玄彬演員的《哈爾濱》和《韓國製造》！感謝孫藝真演員！#親愛的快回家吧。」文末還不忘幫孫藝真喊話玄彬「記得回家」，一來一往的對話，相當搞笑。事實上，這不是玄彬跟孫藝真首次放閃，本月23日，孫藝真直接現身玄彬主演的電影《哈爾濱》VIP試映會玄彬也在節目《心酸的哥哥》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》上感謝老婆，，愛妻溢於言表。《韓國製造》是Disney+的影集，2024年7月展開拍攝，參演要角為玄彬、鄭雨盛、元志安、徐恩秀、曹汝貞、鄭星一、李珠妍等一線大咖，預計2025年開播。