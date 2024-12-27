「花媽」身體亮紅燈！高醫27日發聲明稿表示，74歲的監察院長陳菊日前健檢發現右側有一顆腫瘤，進行達文西手術切除，術後良好，未料卻在出院前一天突感右下肢無力，檢查確認左側腦血管阻塞、也就是腦中風，院方已展開治療。腦中風是什麼？有什麼前兆與症狀？緊急處理該怎麼做？有機會痊癒嗎？《NOWnews》整理腦中風重點，一文快速搞懂。
根據衛福部統計，腦中風是國人十大死因之一，而且發生率高，35歲以上人口每千人約3人中招，每年還新增3萬人，其中不少人因此失能。乳癌權威醫師郭耀隆去年底因腦中風離世，享年52歲，藝人納豆前年41歲時也因出血性腦中風住院開刀，近期才重返螢光幕前。
🟡 腦中風是什麼？
彰化秀傳醫院健康管理中心衛教資訊指出，腦中風指「突發性腦血管疾病」，當腦部的組織無法得到足夠的血流供應時，就會導致組織缺氧，大約5分鐘後便會產生損傷並且導致局部或是全部神經功能喪失。腦中風分出血性（約占25%）、缺血性（約占75%）兩類。
◾出血性腦中風
部分患者可能先天腦部有異常的動脈瘤存在，或是長期有高血壓而沒有控制好，就容易有腦部血管出血問題。此類型患者在壓力或是運動過程中，可能會使腦部的血管破裂出血而導致。
◾缺血性腦中風
血管狹窄、阻塞：當腦部血管出現構造異常或是雜質沉積時，會導致血管狹窄進而使血流無法順利通過，進而造成遠端的腦部組織血液供應不足，而導致壞死的情形發生。
血栓：當血管內出現血栓時，則容易跑到身體各處。若是在腦部的血管中造成阻塞現象，則可能會造成腦部組織缺氧壞死。
🟡 腦中風有什麼前兆？
彰化秀傳醫院健康管理中心衛教資訊指出，中風的症狀會因為受損的區域不同而異，其症狀包含：
◾單側肢體或臉部無力
◾感覺麻木
◾眼歪嘴斜、說話口齒不清
◾無法理解他人的言語，或是無法表達自己的想法
◾視覺障礙：複視、視野缺失或是模糊
◾頭暈、不明原因劇烈頭痛
而暫時性腦缺血通常被視為「中風」的前兆，其與「缺血性中風」的症狀類似，不同之處在於暫時性腦缺血會在24小時內恢復，並不會造成永久的腦部傷害。然而，暫時性腦缺血的發生，也會增加中風的風險性，同樣不可以輕忽。
🟡 腦中風緊急處理該怎麼做？
澄清醫院中港分院衛教資訊指出，如果身邊有人發生腦中風的症狀，請勿驚慌，在發生急性腦中風時，最重要的就是將患者越快到達適當的醫療院所就醫，才越有機會接受腦中風緊急治療。院方提供以下6點腦中風緊急處理指引。
◾記下發作時間
當出現急性發作的嘴角歪斜、半側肢體無力、口齒不清等症狀，首先必須記下腦中風症狀的「發作時間」，發作時間對於腦中風緊急治療的評估是非常重要的。
◾立刻打119
第一時間趕緊打119，由緊急救護技術員到場先做腦中風到院前的評估和處置，再將病人在最短的時間內，送往有能力治療腦中風的醫院。
◾勿餵食、勿給藥物
切記！勿立即自行給予降血壓藥物及餵食任何食物。
◾側臥肢體
將麻痺的那一側肢體朝上側臥，以免嘔吐嗆到導致吸入性肺炎。
◾觀察意識狀態
仔細監測病患的意識程度、呼吸， 血壓與心跳之變化，上下肢、左 右側運動與感覺的狀況。
◾解開緊身衣物
解開如皮帶、胸罩、領帶等緊身衣物，以便幫助患者呼吸。
🟡 腦中風能痊癒嗎？
彰化秀傳醫院健康管理中心指出，腦中風過後是有可能痊癒的。腦中風治療主要分為兩階段，一是急性期的處理及穩定生命徵象，二是後續的復健及其他中醫的合併治療。若有積極的大量訓練，增強神經功能的恢復，再搭配上針灸刺激穴位，增加腦部組織的復原，是有可能回復到發病前的正常功能狀態。
🟡腦中風可以預防嗎？危險因子有哪些？
台灣腦中風學會常務理事陳龍醫師曾表示，造成腦中風有8大危險因子，包含高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、肥胖、吸菸及家族史等。可參考以下5點預防腦中風指引。
◾不吸菸：要善用戒菸門診或撥打免費戒菸專線(0800-636363)等服務資源。
◾控制體重，避免肥胖：多攝取蔬菜及高纖食物，每天進行30分鐘以上中等強度的身體活動(過程中無法同時與人輕鬆談話)。
◾注意血壓、血脂、血糖，定期健檢。
◾若發生心跳不規律或不明原因胸悶、心悸、容易疲倦等症狀，應及早就醫。
◾微笑時臉部兩邊不對稱，或舉手時有一隻手會垂下來，或連「你好」都無法說清楚，當發現任一情形，儘速撥打119並記錄發生時間，以把握搶救腦中風黃金時間。
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🟡 腦中風是什麼？
彰化秀傳醫院健康管理中心衛教資訊指出，腦中風指「突發性腦血管疾病」，當腦部的組織無法得到足夠的血流供應時，就會導致組織缺氧，大約5分鐘後便會產生損傷並且導致局部或是全部神經功能喪失。腦中風分出血性（約占25%）、缺血性（約占75%）兩類。
◾出血性腦中風
部分患者可能先天腦部有異常的動脈瘤存在，或是長期有高血壓而沒有控制好，就容易有腦部血管出血問題。此類型患者在壓力或是運動過程中，可能會使腦部的血管破裂出血而導致。
◾缺血性腦中風
血管狹窄、阻塞：當腦部血管出現構造異常或是雜質沉積時，會導致血管狹窄進而使血流無法順利通過，進而造成遠端的腦部組織血液供應不足，而導致壞死的情形發生。
血栓：當血管內出現血栓時，則容易跑到身體各處。若是在腦部的血管中造成阻塞現象，則可能會造成腦部組織缺氧壞死。
🟡 腦中風有什麼前兆？
彰化秀傳醫院健康管理中心衛教資訊指出，中風的症狀會因為受損的區域不同而異，其症狀包含：
◾單側肢體或臉部無力
◾感覺麻木
◾眼歪嘴斜、說話口齒不清
◾無法理解他人的言語，或是無法表達自己的想法
◾視覺障礙：複視、視野缺失或是模糊
◾頭暈、不明原因劇烈頭痛
而暫時性腦缺血通常被視為「中風」的前兆，其與「缺血性中風」的症狀類似，不同之處在於暫時性腦缺血會在24小時內恢復，並不會造成永久的腦部傷害。然而，暫時性腦缺血的發生，也會增加中風的風險性，同樣不可以輕忽。
🟡 腦中風緊急處理該怎麼做？
澄清醫院中港分院衛教資訊指出，如果身邊有人發生腦中風的症狀，請勿驚慌，在發生急性腦中風時，最重要的就是將患者越快到達適當的醫療院所就醫，才越有機會接受腦中風緊急治療。院方提供以下6點腦中風緊急處理指引。
◾記下發作時間
當出現急性發作的嘴角歪斜、半側肢體無力、口齒不清等症狀，首先必須記下腦中風症狀的「發作時間」，發作時間對於腦中風緊急治療的評估是非常重要的。
◾立刻打119
第一時間趕緊打119，由緊急救護技術員到場先做腦中風到院前的評估和處置，再將病人在最短的時間內，送往有能力治療腦中風的醫院。
◾勿餵食、勿給藥物
切記！勿立即自行給予降血壓藥物及餵食任何食物。
◾側臥肢體
將麻痺的那一側肢體朝上側臥，以免嘔吐嗆到導致吸入性肺炎。
◾觀察意識狀態
仔細監測病患的意識程度、呼吸， 血壓與心跳之變化，上下肢、左 右側運動與感覺的狀況。
◾解開緊身衣物
解開如皮帶、胸罩、領帶等緊身衣物，以便幫助患者呼吸。
🟡 腦中風能痊癒嗎？
彰化秀傳醫院健康管理中心指出，腦中風過後是有可能痊癒的。腦中風治療主要分為兩階段，一是急性期的處理及穩定生命徵象，二是後續的復健及其他中醫的合併治療。若有積極的大量訓練，增強神經功能的恢復，再搭配上針灸刺激穴位，增加腦部組織的復原，是有可能回復到發病前的正常功能狀態。
🟡腦中風可以預防嗎？危險因子有哪些？
台灣腦中風學會常務理事陳龍醫師曾表示，造成腦中風有8大危險因子，包含高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、肥胖、吸菸及家族史等。可參考以下5點預防腦中風指引。
◾不吸菸：要善用戒菸門診或撥打免費戒菸專線(0800-636363)等服務資源。
◾控制體重，避免肥胖：多攝取蔬菜及高纖食物，每天進行30分鐘以上中等強度的身體活動(過程中無法同時與人輕鬆談話)。
◾注意血壓、血脂、血糖，定期健檢。
◾若發生心跳不規律或不明原因胸悶、心悸、容易疲倦等症狀，應及早就醫。
◾微笑時臉部兩邊不對稱，或舉手時有一隻手會垂下來，或連「你好」都無法說清楚，當發現任一情形，儘速撥打119並記錄發生時間，以把握搶救腦中風黃金時間。