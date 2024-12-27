2024年度財經新聞／全球降息潮、台股登高　全民搶買00940爆亂象

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▲美國聯準會掀「全球降息潮」。（圖／freepik）

▲台股站上2萬4千點寫歷史新高！市值晉升全球十大。（圖／NOWnews資料照片）

2024年悄然走入尾聲，回顧全年，資本市場波瀾壯闊，美國聯準會的降息步調備受全球矚目，日本央行卻「逆潮流」啟動17年來首次升息。在AI科技股帶動下，台股成功站上2萬4千點寫歷史新高，市值晉升全球前十大，而ETF投資熱度也持續攀升，高股息ETF旋風卻引爆「00940之亂」。《NOWnews今日新聞》特別整理2024年財經新聞回顧，清晰掌握市場脈動。全球主要央行由瑞士開始，率先自3月起降息，瑞典、丹麥與歐洲央行在5、6月加入行列，自美國於9月降息後，才正式掀起「全球降息潮」。美國聯準會（Fed）今年連續3次調降利率，首先在9月降息2碼，為4年來首次降息，後續緊接著分別在11月以及12月各降1碼，將基準利率降至4.25%至4.50%區間，多個已開發與新興市場國家多在10月之後陸續降息。然而，美國聯準會暗示明年可能只會降息2碼，低於先前4碼的預期，被解讀為釋出「鷹派訊息」，掀起股債市場激烈動盪。觀察亞洲國家降息步調，韓國央行於10月迎接4年來首次降息，基準利率下調25個基點（1碼）至3.25%；菲律賓今年則累積降息3次，最近一次是將政策利率調降1碼（25個基點）至5.75%；台灣央行目前仍維持基準利率在2%不變。過去日本長年維持負利率，今年以來日銀兩度逆全球潮流升息，3月時將利率從-0.1％升至0.1％，啟動17年來首次升息，後續在7月底又升息15個基本點至0.25％，重回2008年12月0.3％左右的水準，未來日銀升息步調，仍持續牽動整體亞幣走向。全球股市進入2024年封關倒數，由於人工智慧（AI）帶動科技股走揚，台股在全球市場中表現亮眼，除了吸引外資目光外， ETF市場規模也持續壯大。自今年以來截至23日止，台股漲幅高達28.85%，高居亞洲11個主要股市之冠，也晉升全球前10大市值股市。加權指數更於7月11日衝上24416.67點，寫下歷史新高紀錄，截至12月20日，集中市場總成交金額為97兆6413.82億元，市場日平均成交金額為4154.95億元。史上前10大漲點中，今年搶佔6次，最大漲點794.26點則出現在8月7日；與此同時，台股也在今年歷經5次史上最重跌勢，史上2大跌勢發生在今年8月股災，分別重挫1807點及1004點。大盤整體走勢宛如雲霄飛車，高低落差超過7000點、振幅超過40%。權值王台積電今年不僅成功站上千元大關，股價創下歷史新高，也創下25年來最佳年度股價表現，漲幅高達82%。台積電千元時代來臨，漲跌1檔將由1元調高為5元，對台股加權指數跳動影響加劇，而公司市值也因股價創新天價，市值衝破28兆，持續佔台股市值超過30%。ETF投資熱度持續攀升，今年以來66檔台股ETF共計增加418.7萬受益人，累積人數不斷創高，衝破1025萬人，其中，高股息ETF深受投資人喜愛，帶動投資熱潮也引爆「00940之亂」。元大台灣價值高息（00940）於今年4月1日上市，因主打高息、月月配與10元發行，掀起一波搶購潮，募集規模高達新台幣1752億元，刷新國內ETF成立金額歷史紀錄，故得「巨嬰」封號。00940在募集期間，「月月領高息，10元低價好入手」、「巴菲特也認可的選股邏輯」等用詞遍佈各種形式的廣告宣傳上，讓國內投資人陷入瘋狂，更有人解定存、抵押房子來參與募資，銀行行員忙到崩潰。掛牌首日，成交量破百萬，股價卻跌破發行價，有投資人在臉書創立公開社團「00940自救會」，短短3天，就吸引萬人加入。金管會約莫於8月時，以00940在社群、官網跟網紅影片等的廣告行銷文案有誤導嫌疑為由，出手開罰元大投信90萬元，當時同樣造成轟動的統一台灣高息動能（00939），也因部分宣傳內容遭到金管會開鍘60萬。🔴 更多回顧：