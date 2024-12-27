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▲在川普當選後，市場更看好加密貨幣產業前景。（圖／美聯社／達志影像）

▲「新新併」三角戀震憾金融圈。（圖／記者朱永強攝影）

▲黃仁勳與張忠謀已經合作近30年，兩人不只是工作夥伴，更是忘年之交。（圖／寧夏夜市榮譽會長提供）

2024年是充滿戲劇性的一年，國際黃金價格漲勢驚人，在川普當選後，市場看好加密貨幣產業前景，比特幣也飆破10萬美元新天價；而「黃仁勳AI旋風」席捲全台，更再度點亮台股。此外，最震憾台灣金融圈的大事絕非「新新併」三角戀莫屬，在中信金攔轎搶親失敗，台新金與新光金的合併案持續受到矚目。《NOWnews今日新聞》特別整理2024年財經新聞回顧，清晰掌握市場脈動。2024年國際黃金價格漲勢也相當驚人，在各國央行加碼對黃金的儲備，加上美國總統大選不確定性及中東等地緣政治避險需求推升，國際金價10月底一度衝破每盎司2790美元，再寫下歷史新高，今年來漲幅更達35%，創近30年來最大漲幅，也同步帶動國內銀樓飾金、黃金存摺牌告賣出價飆天價。即便現在拉回至2600美元附近，市場仍看好明年金價表現，甚至喊到3000美元。不只國際資金湧向黃金，虛擬資產比特幣在2024年也出現飆漲，尤其川普即將入主美國白宮，他在美國總統大選期間，就對加密貨幣表態支持，政見也提到要讓美國成為數位貨幣資產大國及讓比特幣成為美國的儲備貨幣。在川普當選後，市場更看好加密貨幣產業前景，「川普交易」更熱絡， 進一步推升比特幣在12月5日衝破10萬美元，創下歷史新高，短短1個月內從6.8萬美元，累計漲幅逾45%。2024年最震憾台灣金融圈的大事，當然就是台新金控與新光金控的「新新併」。兩家金控在8月22日董事會通過換股「合意」合併，台新金以每0.6022股普通股換得新光金控1股普通股，每1股特別股換得新光金控1股特別股，只是沒想到去年痛失經營權的前新光金董事長吳東進找來中信金「攔轎搶親」，中信金也在 8月23日董事會通過，將以1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約4.09元，相當於以每股14.55元（或等值1314億元）要「敵意」併購新光金。也讓原本單純的「新新併」一下變成三角戀，也一度讓新光金股價短短1個月從8月初的10.1元飆漲到9月11日最高13.55元、爆單日150萬張天量，更因中信金「重金」搶親的結果，讓台新金不得不加價，9月11日董事會通過提高換股比率，以台新金的0.6720股普通股加計0.175股辛種特別股，換取新光金1股普通股，而辛種特別股每股面額10元，年利率1.665%，並在3年後按發行價格全數收回，換股比例調整後的轉換價格為每股14.18元，相較原訂價格調高25%。中信金為了搶親，與台新金也不只打價格戰，還打口水戰，雙方唇槍舌戰打了1個月，最後金管會以換股、擾亂秩序等4理由駁回，更罕見強硬表態「反對」，還警告中信金經營高層不要輕忽主管機關維護市場秩序的決心，最後在「民不與官鬥」之下，讓中信金死心主動撤案，也結束這場近1個月短暫「三角戀」。台新金與新光金也順利在10月9日臨時股東會通過「新新併」，並於12月3日向金管會送件申請合併，目前金管會仍在審查中。全球AI運算需求大爆發，AI晶片龍頭輝達霸主地位難以撼動，今年股價上漲超過180％，市值突破3兆美元，與蘋果相爭全球最有價值公司寶座，執行長黃仁勳也升級成為「4兆男」。黃仁勳於今年5月底再次訪台，在「COMPUTEX 2024」（台北國際電腦展）開展前夕，率先發表主題演講，闡述AI生態系發展，點名多檔台廠AI供應鏈，最受矚目的43檔「老黃概念股」瘋狂飆漲，全台再度颳起「黃仁勳旋風」。黃仁勳來台期間，一舉一動皆成關注焦點，不只被記者、粉絲捕捉到一如既往現身北市各處大啖美食的身影，甚至偕同台積電創辦人張忠謀與其夫人張淑芬一同與黃仁勳上大街、逛夜市，還邀集台灣各大科技廠CEO齊聚夜宴，廣達、雲達、和碩、鴻海、緯創、緯穎、英業達、台達電等董總級大老也都出席赴約，集結行業從代工、電信、電源供應，再到散熱、塑化、記憶體以及通路，堪稱「市值百兆」的科技同樂會。🔴 更多回顧：