2024年即將進入尾聲，在房市方面可謂充滿戲劇化的一年；在淨零轉型方面，碳有假時代來臨，碳費將於明年起開徵，此外，台灣將在2025年邁向非核家園，核三廠1號機已於今年7月27日停機，核三2號機預計於明年5月17日退役；《NOWnews今日新聞》特別整理2024年財經新聞回顧，清晰掌握市場脈動。
房市變天：囤房稅2.0上路、央行祭第7波打炒房
財政部推出新青安貸款後，持續帶動房市買氣，2024年房價仍居高不下，銀行甚至因不動產放款滿水位，掀起「限貸令」，政府則持續打炒房，除「囤房稅2.0」在7月正式上路，全國單一自住房屋稅率由1.2%調降為1%，非自住的住家用房屋將採全國歸戶，法定稅率區間調升為2%至4.8%，明年5月起開徵，中央銀行也祭出第7波打炒房，更被視為房市的「金龍海嘯」。
由於銀行不動產放款占比過高，加上房價上漲預期心理持續，央行8月起陸續找銀行喝咖啡，要求銀行進行為期1年的銀行自主總量管制，更在9月19日第3季理監事會祭出第7波選擇性信用管制措施，首度對「有房無貸」者出手，取消其寬限期，並下調第2戶貸款成數至5成，擴大至全國適用，還調升存款準備率1碼，也被視為「史上最重打炒房」，央行總裁楊金龍不諱言說「要給投機者一個教訓」，也被市場形容是房市的「金龍海嘯」。
雖然國內房市有降溫跡象，央行第4季理監事會也暫時縮手，認為抑制預期心理「有初步效果」，但不動產貸款占總放款比率、即不動產貸款集中度仍居高，除持續審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案情形，明年也會持續加強金融專案檢查。
距離非核家園剩最後一哩路 ！核三廠1號機7月27日停機
位於屏東縣恆春鎮的第三核能發電廠1號機1984年啟用，其裝置容量高達951MW，運轉40年以來是台灣重要基載電力之一。據《核子反應器設施管制法》規定，電廠運轉執照40年屆期，再加上蔡英文政府推動「非核家園」，無意進行展延，因此核三廠1號機在今年7月27日正式退役，接下來必要檢修工作，包含燃料移出爐心、安全有關設備檢修、緊急柴油發電機檢修等。
而核三廠1號機除役，意味台灣目前僅剩下核三2號機，核電占我國發電量約3%，當核三2號機在預計明年5月17日退役，台灣將正式進入非核家園。
台電為了填補核三廠1號機除役之後所出現的電力缺口，台電表示，缺口將由裝置容量達1100MW的民營燃氣電廠豐德發電廠3號機接力，機組目前仍在測試中，尚未正式上線。
台灣進入碳有價時代 碳費徵收時程公布
環境部依據《氣候變遷因應法》發布《碳費收費辦法》及《自主減量計畫管理辦法》，並公告「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」完成碳費制度3項配套子法公告，宣布台灣正式進入「碳有價時代」。
其中，針對收費對象，環境部規定符合「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」、且其全廠（場）之直接排放及使用電力之間接排放產生溫室氣體年排放量，合計值達2.5萬公噸二氧化碳當量以上之電力、燃氣供應業及製造業。
至於收費時間，該法將於2025年1月1日生效，但明年試申報不繳費；實際收取碳費時間則是訂在2026年5月。
而為了鼓勵產業內可以自主減碳，環境部也設計適用優惠費率。一般費率為新臺幣300元／公噸二氧化碳當量；如果適用特定條件，優惠費率A為50元／公噸二氧化碳當量，優惠費率B為100元／公噸二氧化碳當量。
最低工資法上路 明年最低工資升至2萬8590元
今年1月1日，《最低工資法》上路，該法將最低工資所需參考的社會經濟指標明確入法，並確立最低工資審議會的議事規則及最低工資的核定程序，以穩定明確的調整最低工資。
過去基本工資屬於法規命令，位階、效力低於法律，且是由勞動部下設基本工資審議委員會，參考《基本工資審議辦法》所訂定的社會、經濟指標審議。
而《最低工資法》上路後，由勞資政學擔任委員代表組成「最低工資審議會」，參考「消費者物價指數年增率」做出最低工資調整方案，而若勞雇約定工資低於最低工資，將面臨2萬元以上、100萬元以下罰鍰，地方主管機關並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至150萬元，且公布姓名及限期令其改善，未改善者應按次處罰。
今年9月，最低工資審議會首次召開，拍板2025年起的每月最低工資為2萬8590元，每小時最低工資為190元。
🔴 更多回顧：
2024年度財經新聞／全球降息潮、台股登高 全民搶買00940爆亂象
2024年度財經新聞／金價飆漲、新新併引震憾 黃仁勳旋風點亮台股
我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部推出新青安貸款後，持續帶動房市買氣，2024年房價仍居高不下，銀行甚至因不動產放款滿水位，掀起「限貸令」，政府則持續打炒房，除「囤房稅2.0」在7月正式上路，全國單一自住房屋稅率由1.2%調降為1%，非自住的住家用房屋將採全國歸戶，法定稅率區間調升為2%至4.8%，明年5月起開徵，中央銀行也祭出第7波打炒房，更被視為房市的「金龍海嘯」。
由於銀行不動產放款占比過高，加上房價上漲預期心理持續，央行8月起陸續找銀行喝咖啡，要求銀行進行為期1年的銀行自主總量管制，更在9月19日第3季理監事會祭出第7波選擇性信用管制措施，首度對「有房無貸」者出手，取消其寬限期，並下調第2戶貸款成數至5成，擴大至全國適用，還調升存款準備率1碼，也被視為「史上最重打炒房」，央行總裁楊金龍不諱言說「要給投機者一個教訓」，也被市場形容是房市的「金龍海嘯」。
雖然國內房市有降溫跡象，央行第4季理監事會也暫時縮手，認為抑制預期心理「有初步效果」，但不動產貸款占總放款比率、即不動產貸款集中度仍居高，除持續審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案情形，明年也會持續加強金融專案檢查。
距離非核家園剩最後一哩路 ！核三廠1號機7月27日停機
位於屏東縣恆春鎮的第三核能發電廠1號機1984年啟用，其裝置容量高達951MW，運轉40年以來是台灣重要基載電力之一。據《核子反應器設施管制法》規定，電廠運轉執照40年屆期，再加上蔡英文政府推動「非核家園」，無意進行展延，因此核三廠1號機在今年7月27日正式退役，接下來必要檢修工作，包含燃料移出爐心、安全有關設備檢修、緊急柴油發電機檢修等。
而核三廠1號機除役，意味台灣目前僅剩下核三2號機，核電占我國發電量約3%，當核三2號機在預計明年5月17日退役，台灣將正式進入非核家園。
台電為了填補核三廠1號機除役之後所出現的電力缺口，台電表示，缺口將由裝置容量達1100MW的民營燃氣電廠豐德發電廠3號機接力，機組目前仍在測試中，尚未正式上線。
台灣進入碳有價時代 碳費徵收時程公布
環境部依據《氣候變遷因應法》發布《碳費收費辦法》及《自主減量計畫管理辦法》，並公告「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」完成碳費制度3項配套子法公告，宣布台灣正式進入「碳有價時代」。
其中，針對收費對象，環境部規定符合「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」、且其全廠（場）之直接排放及使用電力之間接排放產生溫室氣體年排放量，合計值達2.5萬公噸二氧化碳當量以上之電力、燃氣供應業及製造業。
至於收費時間，該法將於2025年1月1日生效，但明年試申報不繳費；實際收取碳費時間則是訂在2026年5月。
而為了鼓勵產業內可以自主減碳，環境部也設計適用優惠費率。一般費率為新臺幣300元／公噸二氧化碳當量；如果適用特定條件，優惠費率A為50元／公噸二氧化碳當量，優惠費率B為100元／公噸二氧化碳當量。
最低工資法上路 明年最低工資升至2萬8590元
今年1月1日，《最低工資法》上路，該法將最低工資所需參考的社會經濟指標明確入法，並確立最低工資審議會的議事規則及最低工資的核定程序，以穩定明確的調整最低工資。
過去基本工資屬於法規命令，位階、效力低於法律，且是由勞動部下設基本工資審議委員會，參考《基本工資審議辦法》所訂定的社會、經濟指標審議。
而《最低工資法》上路後，由勞資政學擔任委員代表組成「最低工資審議會」，參考「消費者物價指數年增率」做出最低工資調整方案，而若勞雇約定工資低於最低工資，將面臨2萬元以上、100萬元以下罰鍰，地方主管機關並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至150萬元，且公布姓名及限期令其改善，未改善者應按次處罰。
今年9月，最低工資審議會首次召開，拍板2025年起的每月最低工資為2萬8590元，每小時最低工資為190元。
🔴 更多回顧：
2024年度財經新聞／全球降息潮、台股登高 全民搶買00940爆亂象
2024年度財經新聞／金價飆漲、新新併引震憾 黃仁勳旋風點亮台股