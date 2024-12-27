資深藝人曾國城主持益智節目《一字千金》多年，豈料近日他遭台大生駱小姐指控在節目中以言詞訕笑其身材當作效果，慘遭網上出征，事件引發軒然大波，然而，同樣身為資深主持大哥的徐乃麟今（27）日出席女星愛雅和丈夫WAN的婚宴，對此發聲，透露與曾國城搭檔多年來他時常自嘲身材，不過鮮少聽到他對藝人來賓的外型有所評價，同時藉此分享自身看法，「我們是不熟的人，不要輕易去開這個玩笑，每個人接受度不一樣，我們對藝人來講也不會講這些。」嚴肅強調需要他本人好好面對，「碰到事情就自己解決！」
曾國城失言慘遭出征 徐乃麟開腔了
徐乃麟一被問到對事件有何看法？徐乃麟認為茲事體大，表示自己在麻將節目中碰到素人來賓也不會開這類型的玩笑，「基本上我不太會跟觀眾開這些玩笑，他們不是藝人」，也表示若是不熟的人、素人來賓更要小心言行，「不要輕易去開這個玩笑，每個人接受度不一樣，我們對藝人來講也不會講這些，這種東西沒什麼好講的」，爾後徐乃麟又被問到有無關心曾國城？他反應極快地笑回：「沒有啊，楊繡惠發生那件事他也沒來關心我」，強調這問題需要他本人好好面對，「碰到事情就自己解決，這點打擊都受不了」，相信風波可以盡快過去。
曾國城對徐乃麟說1句話 事後惹出爭議
然而曾國城失言不只這一次，他就曾在節目《天才衝衝衝》提到自己老家是種蓮霧的，讓徐乃麟甚是驚訝：「第一次知道你家是種蓮霧的，你的蓮霧我一個都沒吃過！」讓曾國城開玩笑回應：「你家養雞，我有吃過你的雞嗎？」儘管當時眾人以歡樂方式帶過，且徐乃麟也並未展現出不滿，可是當時仍被部分觀眾覺得不妥當，質疑曾國城似乎在影射性相關議題，強調若是闔家觀賞的節目應避免出現諸如此類的詞彙與言論。
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