中國26歲流量女星趙露思，近期主演的夯劇《珠簾玉幕》才播完，近日忙著拍攝電視劇《戀人》，未料卻爆出她坐輪椅、癱軟送醫畫面。綜合陸媒報導，趙露思無法說話也走不了路，罹患神經系統疾病，包括腦血管、週期性麻痺等問題。雖然目前詳細病因仍未獲證實。不過，週期性麻痺是什麼？怎麼發生的？有哪些症狀？會痊癒嗎？《NOWnews》整理週期性麻痹相關重點一次搞懂。
🟡 週期性麻痹是什麼？
週期性麻痹是一種暫時性的肌肉無力症狀，通常會持續數小時或數天，肌無力的範圍可以是局部或廣泛性的，不會影響到病人的呼吸肌，因為會反覆發生所以稱之為週期性。雖然大部分這種無力的情形可自行恢復，但是如果發作頻繁的話，肌肉也會受損而出現持續無力的。
週期性麻痹可分低鉀性、 高鉀性、甲狀腺毒性及鉀離子通道病變疾病（Andersen氏症候群）。
🟡 週期性麻痹成因為何？
造成「周期性麻痺」的原因很多，有些人是因為本身的基因異常所引起的，也有些人則是因為其他的疾病或藥物所引起的。
臺大醫院神經部衛教資訊指出，週期性麻痹以「低鉀性周期性麻痺」的患者較多，當中又以因甲狀腺機能亢進所引起的占多數。這些患者的發作可能因攝食了大量的碳水化合物或鈉鹽而引發出來，所以就有人在吃了一頓大餐之後的數小時內出現。
而「高鉀性周期性麻痺」的基因病變已被發現是位於第17對染色體上一種鈉離子通道的組成蛋白產生異常所致；「低鉀性周期性麻痺」的基因病變則位於第1對染色體上的一種鈣離子通道。
🟡 哪些人是週期性麻痹高危險群？
中國醫藥大學附設醫院衛教資訊指出，甲狀腺毒性週期性麻痺症 （Thyrotoxic periodic paralysis，TPP）是一種少見發生在甲狀腺機能亢進病人的緊急情況。臨床表現是在夜晚或清晨醒來時，突然出現四肢無力的癱瘓症狀，可能被誤解是「鬼壓床」。通常有大量高碳水化合物飲食的習慣、酒精濫用或激烈運動。
根據文獻記載和病例回顧，此症狀較好發於亞洲人，過去記錄在甲狀腺機能亢進的亞洲病人發生率約為2 %左右，而這種疾病在美國發生率約0.1 % ~ 0.2 %，好發年齡是20 ~ 40歲。甲狀腺毒性週期性麻痺症好發於男性，發生率男女比率約為17：1。
甲狀腺毒症週期性麻痺症的症狀，包括︰全身或局部性的肌肉無力，肌肉無力一般影響是以近端肌肉 ( 如上臂，大腿 ) 比遠端肌肉嚴重，通常影響下肢多於上肢，肌肉無力時間長短可由數小時至數天；發作時，深部肌腱反射會減低或消失，可以在數日之間反覆發作。
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週期性麻痹是一種暫時性的肌肉無力症狀，通常會持續數小時或數天，肌無力的範圍可以是局部或廣泛性的，不會影響到病人的呼吸肌，因為會反覆發生所以稱之為週期性。雖然大部分這種無力的情形可自行恢復，但是如果發作頻繁的話，肌肉也會受損而出現持續無力的。
週期性麻痹可分低鉀性、 高鉀性、甲狀腺毒性及鉀離子通道病變疾病（Andersen氏症候群）。
🟡 週期性麻痹成因為何？
造成「周期性麻痺」的原因很多，有些人是因為本身的基因異常所引起的，也有些人則是因為其他的疾病或藥物所引起的。
臺大醫院神經部衛教資訊指出，週期性麻痹以「低鉀性周期性麻痺」的患者較多，當中又以因甲狀腺機能亢進所引起的占多數。這些患者的發作可能因攝食了大量的碳水化合物或鈉鹽而引發出來，所以就有人在吃了一頓大餐之後的數小時內出現。
而「高鉀性周期性麻痺」的基因病變已被發現是位於第17對染色體上一種鈉離子通道的組成蛋白產生異常所致；「低鉀性周期性麻痺」的基因病變則位於第1對染色體上的一種鈣離子通道。
🟡 哪些人是週期性麻痹高危險群？
中國醫藥大學附設醫院衛教資訊指出，甲狀腺毒性週期性麻痺症 （Thyrotoxic periodic paralysis，TPP）是一種少見發生在甲狀腺機能亢進病人的緊急情況。臨床表現是在夜晚或清晨醒來時，突然出現四肢無力的癱瘓症狀，可能被誤解是「鬼壓床」。通常有大量高碳水化合物飲食的習慣、酒精濫用或激烈運動。
根據文獻記載和病例回顧，此症狀較好發於亞洲人，過去記錄在甲狀腺機能亢進的亞洲病人發生率約為2 %左右，而這種疾病在美國發生率約0.1 % ~ 0.2 %，好發年齡是20 ~ 40歲。甲狀腺毒性週期性麻痺症好發於男性，發生率男女比率約為17：1。
甲狀腺毒症週期性麻痺症的症狀，包括︰全身或局部性的肌肉無力，肌肉無力一般影響是以近端肌肉 ( 如上臂，大腿 ) 比遠端肌肉嚴重，通常影響下肢多於上肢，肌肉無力時間長短可由數小時至數天；發作時，深部肌腱反射會減低或消失，可以在數日之間反覆發作。